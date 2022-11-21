"Туран" воюет на стороне Украины

В составе Вооруженных сил Украины появился тюркских батальон "Туран". Накануне в Сети появилась новость о том, что в Украине гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек возглавил первый тюркоязычный батальон. Он же выступил с обращением как к президенту РФ, так и главе Чечни. Вчера, 20 ноября, стало известно о создании в Украине батальона «Туран», информирует «Украина 365».

Командир нового батальона Алмаз Кудабек уулу является гражданином Кыргызстана и воюет против российских оккупантов с 24 февраля. Именно ему и было доверено возглавить новый батальон «Туран», пишут СМИ.

В своем видеообращении, адресованном Путину и Кадырову, он заявил о том, что глава РФ под видом «спецоперации» в Украине занимается самым настоящим геноцидом тюркоязычного населения страны. Более того, Кадыров решил прикрыться исламом, объявив о джихаде. Кудабек требует от главы Чечни не трогать «священную религию». В свою очередь, командир батальона призывает начать борьбу с режимом Путина и Кадырова.

"Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Мы уничтожим его сатанинский режим и для этого будем бороться каждый день. Да здравствует Туран!".

На видео также виден солдат с азербайджанским флагом, пишут СМИ.