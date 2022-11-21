Турция нанесла удары по РПК в Сирии

В воскресенье турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по базам боевиков РПК на севере Сирии и Ирака, уничтожив 89 целей, сообщило министерство обороны Турции, в ответ на взрыв бомбы в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек неделю назад.

Удары были нанесены по базам как Рабочей партии Курдистана (РПК) и так сирийского курдского ополчения YPG, которое, по словам Турции, является крылом РПК, говорится в заявлении министерства.

«Пришло время ответить за Истикляль», — написал в воскресенье в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

По данным министерства, турецкие воздушные удары были нанесены по Кандилю, Асосу и Хакурку в Ираке и Кобани, Таль-Рифату, Джизире и Дерику в Сирии.

Среди уничтоженных 89 целей были убежища, туннели и склады с боеприпасами, говорится в сообщении, добавив, что «многие террористы были нейтрализованы», в том числе «так называемые руководители террористической организации».

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в заявлении в воскресенье утром, что были приняты все необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба невинным людям и окрестностям, добавив, что «мишенью стали только террористы и строения, принадлежащие террористам».

«Коготь наших турецких вооруженных сил снова оказался на вершине террористов», — добавил он, назвав операцию «Коготь-меч».

Министерство обороны заявило, что впервые нанесло авиаудар по Кобани.

Представитель Сирийских демократических сил (СДС) заявил, что турецкие удары разрушили инфраструктуру, включая зернохранилища, электростанцию ​​и больницу. Одиннадцать мирных жителей, боец ​​СДС и двое охранников были убиты, сообщил Фархад Шами, глава медиацентра СДС в Twitter.

В заявлении СДС говорится, что они ответят на удары. «Эти атаки турецких оккупационных сил не останутся без ответа», — говорится в сообщении.

Судя по всему ответы уже начались. Восемь силовиков, в том числе 7 полицейских, были ранены в результате ракетного обстрела отрядами YPG из сирийского Таль-Рифата полицейского поста возле пограничных ворот в турецкой провинции Килис.

Еще три человека погибли в результате ракетного обстрела турецкого района Каркамис недалеко от сирийской границы.

По сообщениям, в понедельник было выпущено пять ракет, одна из которых попала в школу, в результате чего шесть человек получили ранения, двое из них серьезно.

Кроме того, асадитский военный источник сообщил, что несколько военнослужащих сирийского режима были убиты в результате «турецкой агрессии на сирийской земле» в воскресенье утром в сельской местности недалеко от северного Алеппо и Хасаки. В тоже время источники турецкой газеты "Йени Акыт" утверждают, что операция на севере Сирии была начата в плотной координации с режимом Асада. Свою роль, по этим сведениям, сыграла последняя встреча главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана с номером один в сирийской разведке Али Мамлюком.

Подобное обстоятельство, утверждает газета, объясняет данные о том, что турецкая авиация работала по позициям РПК, находясь в сирийском воздушном пространстве.

Добавим, что почти одновременно с турками против курдских отрядов в Иракском Курдистане удары нанес Иран.

В заявлении КСИР говорится, что с утра они атаковали «сепаратистские антииранские террористические группы» серией «ракетных и беспилотных атак сухопутных войск Стражей исламской революции».

«В результате иранского удара по району Койсинджака был убит член пешмерга», — заявил представитель Демократической партии Иранского Курдистана (PDK-I) Али Будаги.

Это не первый раз, когда Иран и Турция в одно и то же время наносят военные удары по курдским силам, но пока нет никаких указаний на то, что такие Анкара и Тегеран координируют свои атаки.