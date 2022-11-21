Ирек Биккинин признан "иноагентом"

Российское министерство юстиции внесло в список СМИ-"иноагентов" известного татарского активиста и журналиста, автора многих материалов на сайте "Голос Ислама", Ирека Биккинина. Об этом сообщил сам Ирек, добавив, что "я не совсем заслужил такие лестные слова, которые я сейчас получаю в связи с признанием меня Министерством юстиции Российской Федерации СМИ-иноагентом (средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента)".

"Непонятно, почему меня, пенсионера, чья газета "Татарская газета" была ликвидирована много лет назад, признали средством массовой информации.

Непонятно, почему Министерство юстиции начало считать меня иностранным агентом. Никогда я не был ничьим агентом - ни КГБ СССР, ни ЦРУ, ни Ми-6, ни Моссад, ни агентом по продаже недвижимости, автомобилей, зерна и т.д.

Мне неизвестна причина всего этого.

Но догадываюсь, кто и почему постарался "наградить" меня этим "званием".

Мое содействие РДУМ РМ (Региональному духовному управлению мусульман Республики Мордовия) в течение двух с половиной лет - как с юридической стороны, так и десятками публикаций на эту тему - это помогло РДУМ сохранить свою мечеть в Саранске. Хотя само РДУМ было в итоге неравной борьбы с госаппаратом в августе 2022 г. было ликвидировано - решением Верховного суда Мордовии, но все 17 мечетей продолжают считать своим руководителем бывшего муфтия Зяки Айзатуллина.

Пытавшиеся захватить Саранскую мечеть "Ускудар" (чтобы сделать там исламский культурный центр и осваивать бюджетные деньги) люди действовали под руководством мордовских силовиков и при их активной помощи. Но не смогли...

Пошла месть...

...Сначала меня заставили заплатить 30 тысяч рублей за уподобление буквы Z половине свастики. Потом пошли пасквили обо мне в газете "Столица С", откровенно работающей под силовиками.

А теперь включение под номером 199 в список, где такие известные люди, как Лев Пономарев, Петр Верзилов, Марат Гельман, Виктор Шендерович, Надежда Толоконникова, Марк Фейгин, Екатерина Шульман, Юрий Дудь, Сергей Пархоменко, Александр Невзоров, Алексей Венедиктов, Владимир Милов, Борис Кагарлицкий, Леонид Гозман, Любовь Соболь, Алексей Пивоваров, Олег Кашин, Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков, Юлия Галямина, Михаил Шац, Валерий Соловей, Искәндәр Ясавеев, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь и другие."

Ирек не получал ни устных, ни письменных предупреждений о какой-либо незаконной деятельности в области СМИ. Его последние публикации были связаны с судебной ликвидацией в 2022 году Регионального духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Мордовии. Подкинутая в мечеть запрещенная брошюрка, найденные под столом в подсобном помещении книги и показания лжесвидетеля еще в 2020 году в конечном итоге стали поводом для ликвидации мордовского ДУМ в 2022 году.

Напомним, что силовики на Ирека Биккенина давно точат зуб. Еще накануне съезда Всероссийского конгресса татар летом 2022 года на Ирека срочно было оформлено административное дело за то, что он в комментариях к посту во "ВКонтакте" выразил негативное отношение к латинской букве Z.