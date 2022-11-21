Исламская миссия Катара

Открывшийся чемпионат мира по футболу сумел превратиться в одно из самых скандальных мировых политических событий, а принимающий его Катар оказаться под шквалом обвинений и бойкотов.

Причина в том, что Катар, невзирая на давление, твердо решил проводить его по своим, в основе исламским правилам. В открытых местах запрещены испитие алкоголя, обнажение тел, эротические ласки вообще и гомосексуальные в частности, оскорбительные лозунги, словом то, что зачастую сопровождает современные массовые спортивные мероприятия.

Именно это главная причина антикатарской кампании и истерии, прикрытием которой было решено использовать лозунг "нарушений прав человека в Катаре", из-за чего де такая страна не вправе принимать чемпионат мира по футболу.

А в принимавшей в 2018 году чемпионат мира России не нарушались права человека? Четыре года спустя после открытой аннексии части международно признанной территории другой страны и фактической аннексии других ее частей, после массированных бомбардировок сирийских городов, террора эскадронов смерти на Кавказе, растущих политических репрессий, убийств журналистов и т.д., и т.п.

Очевидно, что подавляющему большинству бойкотирующих Катар сегодня на все это было наплевать по той простой причине, что на чемпионате в России ее властями были полностью разрешены алкоголь, публичный разврат, гомосексуализм (несмотря на принятые законы) и прочие "радости жизни". Это, кстати, к вопросу о скрепах - как видно, когда российскому правящему классу надо было вписаться в мировой мейнстрим, о них благополучно забывалось. И отнюдь не традиционность России, как убеждает сейчас ее пропаганда, а только то, что у ее режима напрочь снесло крышу в международных отношениях, вынудило мир кардинально пересмотреть отношение к ней.

Катар же ни у кого не захватывал территорию, не обрушивался на соседей с войнами, не занимался ни ядерным шантажом, ни полониевым терроризмом, но зато в вопросе своих ценностей проявил завидную принципиальность.

И это касается не только того, что им запрещается делать болельщикам, но и того, что им делается для них - донесения Истины Ислама самыми разными способами. От чтения Корана на открытии чемпионата до многочисленных банеров с хадисами Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, исламской литературы в номерах отелей, приглашения лучших муэдзинов в мечети для оглашения азана, работы дауатчиков, исламских выставок и т.д.

В общем по нынешним временам, на фоне пластилиновой политики большинства мусульманских стран, включая те, что еще недавно были лидерами дауата, Катар проявил феноменальную принципиальность. Да воздаст за это Аллах его правителям и народу!

Но разумеется, не всем это понравилось. И раздаются обвинения в том, что попраны традиции футбольных болельщиков, а "праздник для всех" превратился в мероприятие под контролем одной религии.

Что тут сказать?

На самом деле, это большой вопрос, нужно ли самим странам, живущим укладом, несовместимым с культурой "зрелищных мероприятий" проводить их на своей территории. Ведь у жителей спокойных стран, на которые обрушиваются потоки шумных гостей, не привыкших к их порядкам, этот вопрос может возникать так же, как у футбольных болельщиков возникает вопрос, почему для проведения такого мероприятия была выбрана страна, для которой неприемлемо его проведение так, как они к тому привыкли.

На самом деле это действительно вопрос к ФИФА, но если уж оно почему-то приняло решение проводить это мероприятие в Катаре, то абсолютно естественно, что не он должен подстраиваться под капризы болельщиков, а они под правила принимающей стороны. А кто хочет бойкотировать этот чемпионат, как говорится, "вольному воля".

Что же касается разговоров о том, что общемировое мероприятие проводится по правилам одной религии, так ведь это происходит не на постоянной основе, а в виде исключения из правила. При этом мусульмане сегодня составляют пятую-шестую часть всего человечества, что даже с демократической точки зрения дает мусульманским странам основания иногда принимать такие мероприятия, проводя их по своим правилам.

Причем, не надо думать, что прямо для 100% болельщиков-немусульман это будет мучением. Далеко не все, кто любят смотреть футбол, в восторге от алкогольной вони на трибунах, упившихся голых фанатов, орущих в уши всякую чушь и устраивающих побоища и других "прелестей" массового зрелищного спорта. И многих из таких людей проведение чемпионата мира без всего этого как раз сподвигнет задуматься о мудрости Ислама, отделяющего благо от зла и оставляющего людям первое, ограждая их от второго.

Как говорится, "а что, так можно было?" Катар показывает, что да, ведь именно это и предлагает человечеству Ислам.