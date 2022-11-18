Пожар в Газе: 21 человек погиб

В четверг вечером в результате пожара из-за хранения бензина в жилом доме в лагере беженцев на севере сектора Газа погиб 21 человек, заявила администрация Газы. Это один из самых смертоносных инцидентов за последние годы на осажденной территории.

По данным ХАМАС, пожар вспыхнул на третьем этаже трехэтажного здания в переполненном лагере Джабалия. Внутри дома никто не выжил.

Гражданская оборона в Газе объяснила причину пожара бензином, который хранился в здании. Пока не ясно, как воспламенился бензин. Чиновники заявили, что ведется расследование.

На видео и фотографиях можно заметить, как пламя вырывается из окон горящего этажа, когда сотни людей собрались снаружи на улице в ожидании пожарных машин и машин скорой помощи.

Газа, управляемая ХАМАС и находящаяся под разрушительной израильской блокадой, сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Люди часто хранят кухонный газ, дизельное топливо и бензин в домах, готовясь к зиме. Ранее причиной пожаров в домах были зажженные свечи и утечки газа.

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования семьям погибших и объявил пятницу днем ​​траура.

Тор Веннесланд, посланник Организации Объединенных Наций по вопросам мира на Ближнем Востоке, выразил «искренние соболезнования семьям погибших, родственникам и друзьям погибших в результате аварии, правительству и палестинскому народу».

Хусейн Аль-Шейх, высокопоставленный представитель Палестинской автономии, призвал Израиль открыть пограничный переход с Газой, чтобы обеспечить эвакуацию раненых, нуждающихся в передовой медицинской помощи, в палестинские больницы на Западном берегу и в Иерусалиме. Позже было подтверждено, что все в доме погибли.

COGAT, израильский орган, контролирующий контрольно-пропускной пункт Эрез в секторе Газа, не дал комментариев.

Но министр обороны Израиля Бени Ганц выразил соболезнования палестинцам, написав в Twitter, что «мы предложили свою помощь в эвакуации раненых мирных жителей в больницы через COGAT».