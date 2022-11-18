За что Индонезия и Малайзия любят Путина?

В то время как Запад объединился в осуждении российского вторжения в Украину, мнения заметно расходятся в тех частях развивающегося мира, где Россию не ругают, а уважают за позицию по отношению к Западу и его "лицемерию".

В Юго-Восточной Азии, где на протяжении десятилетий доминировали «сильные» политические лидеры и где в некоторых кругах сохраняется ностальгия по Советскому Союзу, у президента России Владимира Путина есть множество сторонников среди пользователей социальных сетей, которые сочувствуют его вторжению в Украину и находят привлекательным его образ мачо.

«Популярность Владимира Путина в Индонезии просто поразительна, — говорит Радитьо Дхармапутра, преподаватель кафедры российских и восточноевропейских исследований в Индонезийском университете Эйрланга.

Гипермужественный милитаризованный образ Путина перекликается с индонезийской политической культурой и ее историей правителей в форме, говорит Дхармапутра, отмечая, что, хотя общественное мнение неоднозначно в отношении вторжения Москвы в Украину, в индонезийских социальных сетях есть громкое и активное пророссийское меньшинство.

По его словам, сторонники Путина в социальных сетях видят в России благородную антизападную державу, бросающую вызов гегемонии лицемерного Запада.

«Индонезийцы склонны доверять ему, скорее как сильному лидеру, такому кто может быть очень настойчивым в отношении других стран», — сказал он.

Дхармапутра отмечает, что в социальных сетях просвечивают определенные темы, в том числе «сильный антизападный нарратив», который восходит к движению за независимость Индонезии против западных колониальных держав и антимусульманским настроениям так называемой «войны с терроризмом» после терактов 11 сентября 2001 года.

Индонезийская аудитория также не упустила из виду противоречия в реакции Запада на вторжение в Украину, что резко контрастирует с его пренебрежением к палестинцам, страдающим от оккупации израильскими войсками.

США и их союзники также вторглись в Афганистан и Ирак.

А еще есть сила ностальгии.

«Россия как преемница Советского Союза считается такой же антиимперской и антиколониальной державой», — говорит Дхармапутра, что добавляет еще одно измерение местной поддержке Путина и антипатии к Западу.

Советский Союз поддержал новую независимую Индонезию - политически и в военном отношении - в ее споре с бывшей колониальной державой Нидерландами из-за провинции Ириан-Джая (ныне Западное Папуа) в начале 1960-х годов. Вмешательство Москвы привело к тому, что голландцы в конце концов отказались от своих претензий.

Как старые друзья, индонезийцы по-прежнему поддерживают Россию, объяснил Ариеф Сетиаван, преподаватель международных отношений в Университете Бравиджая в Индонезии, по некоторым из тех же причин, что и в 1950-х годах, включая неприязнь индонезийцев к «гегемонии США».