За что Индонезия и Малайзия любят Путина?

В то время как Запад объединился в осуждении российского вторжения в Украину, мнения заметно расходятся в тех частях развивающегося мира, где Россию не ругают, а уважают за позицию по отношению к Западу и его "лицемерию".
В Юго-Восточной Азии, где на протяжении десятилетий доминировали «сильные» политические лидеры и где в некоторых кругах сохраняется ностальгия по Советскому Союзу, у президента России Владимира Путина есть множество сторонников среди пользователей социальных сетей, которые сочувствуют его вторжению в Украину и находят привлекательным его образ мачо.
«Популярность Владимира Путина в Индонезии просто поразительна, — говорит Радитьо Дхармапутра, преподаватель кафедры российских и восточноевропейских исследований в Индонезийском университете Эйрланга.
Гипермужественный милитаризованный образ Путина перекликается с индонезийской политической культурой и ее историей правителей в форме, говорит Дхармапутра, отмечая, что, хотя общественное мнение неоднозначно в отношении вторжения Москвы в Украину, в индонезийских социальных сетях есть громкое и активное пророссийское меньшинство.
По его словам, сторонники Путина в социальных сетях видят в России благородную антизападную державу, бросающую вызов гегемонии лицемерного Запада.
«Индонезийцы склонны доверять ему, скорее как сильному лидеру, такому кто может быть очень настойчивым в отношении других стран», — сказал он.
Дхармапутра отмечает, что в социальных сетях просвечивают определенные темы, в том числе «сильный антизападный нарратив», который восходит к движению за независимость Индонезии против западных колониальных держав и антимусульманским настроениям так называемой «войны с терроризмом» после терактов 11 сентября 2001 года.
Индонезийская аудитория также не упустила из виду противоречия в реакции Запада на вторжение в Украину, что резко контрастирует с его пренебрежением к палестинцам, страдающим от оккупации израильскими войсками.
США и их союзники также вторглись в Афганистан и Ирак.
А еще есть сила ностальгии.
«Россия как преемница Советского Союза считается такой же антиимперской и антиколониальной державой», — говорит Дхармапутра, что добавляет еще одно измерение местной поддержке Путина и антипатии к Западу.
Советский Союз поддержал новую независимую Индонезию - политически и в военном отношении - в ее споре с бывшей колониальной державой Нидерландами из-за провинции Ириан-Джая (ныне Западное Папуа) в начале 1960-х годов. Вмешательство Москвы привело к тому, что голландцы в конце концов отказались от своих претензий.
Как старые друзья, индонезийцы по-прежнему поддерживают Россию, объяснил Ариеф Сетиаван, преподаватель международных отношений в Университете Бравиджая в Индонезии, по некоторым из тех же причин, что и в 1950-х годах, включая неприязнь индонезийцев к «гегемонии США».
Сетиаван, защитивший магистерскую диссертацию по русскому языку в Российском университете дружбы народов в Москве, рассказывает, как когда-то во время правления президента Сукарно в 1950-х годах отношения были настолько близкими, что Джакарту и Москву считали «братьями».
Войны Вашингтона в мусульманских странах, таких как Афганистан и Ирак, также не сделали ничего хорошего для отношений с Индонезией — страной с самым большим населением мусульман в мире.
«Большинство моих друзей поддерживают Россию», — добавил он.
В соседней Малайзии исследователи, изучающие пропутинские настроения в социальных сетях, также обнаружили враждебность по отношению к Западу и поддержку России из-за предполагаемых связей Москвы с мусульманами и исламским миром.
Пророссийское мировоззрение в малайзийских социальных сетях имеет тенденцию противопоставлять «злых западных империалистов» доброжелательной России, которую «неправомерно обвиняют» в агрессии при попустительстве западных СМИ и экспертов.
«Россия воспринимается как мощная альтернативная «сверхдержава», способная конкурировать с западным неоколониализмом и оказывать влияние на равных». написали Бенджамин Лох, старший преподаватель Университета Тейлора в Куала-Лумпуре, и Мунира Мустаффа, исполнительный директор Chasseur Group, малазийской исследовательской фирмы.
Авторы обнаружили, что пророссийские сторонники в социальных сетях Малайзии, независимо от того, находятся ли они слева или справа от политики, питают «общее презрение к Западу», особенно к Соединенным Штатам и основным западным СМИ.
Такие взгляды не всегда второстепенны, и не только для соцсетей.
В 2019 году тогдашний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение причастность России к сбитию малайзийского авиалайнера MH17, несмотря на доказательства, указывающие на ее роль.
Махатхир утверждал, что Россия стала «козлом отпущения» в связи с инцидентом 2014 года, который произошел, когда самолет пролетал над Донбассом. Все находившиеся на борту 298 человек, в том числе десятки малазийцев, погибли. Их семьи были потрясены.
В четверг суд в Нидерландах признал двух россиян и одного украинца (все сторонники ДНР), виновными в убийстве и приговорил их к пожизненному заключению.
Опрос исследовательского центра Pew Research Center, проведенный в период с февраля по май этого года среди почти 23 500 взрослых в 18 странах, показал, что подавляющее большинство опрошенных имеют «очень» неблагоприятное отношение к России, за исключением Малайзии.
Опрос также показал, что доверие к Путину достигло 20-летнего минимума, и большинство опрошенных выразили неверие в то, что Путин «поступит правильно в мировых делах». За исключением, опять же, Малайзии.
«Малайзия снова является исключением из общей тенденции, так как это единственная опрошенная страна, где большинство выражает доверие российскому лидеру», — констатирует Pew Research.
Эти настроения не ограничиваются только Индонезией и Малайзией. Практически вся Юго-Восточная Азия, и большая часть Глобального Юга вообще, настроена также. Исламофобия России их не волнует, многие даже не знают о ней. Тот факт, что Россия сама приложила и продолжает прикладывать руку к "войне с терроризмом" тоже пролетает мимо внимания людей.
С этим стоило бы бороться, но будем честны - у тех, кто обладает для этого ресурсами нет никакого понимания региона, а у тех у кого такое понимание есть, нет ресурсов. Так и живем.