В Австрии задержаны чеченцы, бежавшие от мобилизации. Их могут депортировать в Россию.

Двое уроженцев Чечни, сбежавших из республики после получения повесток в военкомат, сейчас находятся в депортационной тюрьме в Австрии. Как сообщает издание Кавказ.Реалии, чеченцев планируют отправить обратно в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы в Россию, рассказала представитель Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева.

По словам Дунаевой, три недели назад молодые люди решили доехать из Хорватии до Австрии или Германии, чтобы попросить убежища. На границе Австрии они были арестованы. Сейчас они находятся в депортационной тюрьме в районе Штайермарк.

"Полиция их не выпускает, боится, что они поедут дальше. Силовики ждут ответа на запрос из Хорватии, чтобы вернуть их обратно в эту страну. Хорватия не даст им убежища – это прямая дорога в Россию. После их отъезда к ним домой в Чечне пришли кадыровцы – родственники отказались от этих парней", – рассказала Дунаева.

Имена молодых людей в рамках обеспечения их безопасности не разглашаются. Сейчас в Австрии идут поиски людей, которые смогут оформить опеку на двух чеченцев. Это позволит им дожидаться решения властей о депортации в доме приютившего их человека, а не в тюрьме, где, по словам Дунаевой, сложные условия.

Журналисты пока не смогли получить никаких комментариев от федеральных властей Австрии. Роза Дунаева также рассказала, что около трех недель назад из Хорватии были депортированы около 50 уроженцев Чечни.

"У нас есть их голосовые сообщения, но они боятся обнародовать их. Им сразу сказали – убежище вы тут не получите, уезжайте обратно в Россию или мы вас депортируем насильно. Кто-то уехал сам, не желая получить официальную печать о депортации в паспорт, кто-то попробовал бороться, но их все равно выслали. Люди не хотят быть убийцами, а Европа их не принимает", – сказала Дунаева.

Напомним, что в начале ноября стало известно о задержании в Хорватии были уроженцев Чечни. Как рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Чеченцы жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также отсутствие медицинской помощи. Среди задержанных есть также волонтеры Красного креста, никто из них не объявлен в розыск в России и не нарушал законодательства Хорватии.

К счастью резонанс в СМИ привлек внимание к этому делу хорватского омбудсмена Тены Шимонович-Айнвальтер, которая занялась ситуацией с задержаниями прибывших в страну мигрантов из Чечни, и которых, по данным правозащитников, принуждают вернуться в Россию. По данному факту офис омбудсмена открыл дело.

Ну и на всякий случай, напомним тоже, что депортация сбежавших от мобилизации обратно в Россию это прямое соучастие в преступлениях путинского режима. И ни Австрии ни Хорватии никакой другой стране не стоит мараться в таких делах.