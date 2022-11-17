Израильтяне на Западном берегу уничтожили тысячи оливковых деревьев

По сообщениям местных СМИ, в понедельник израильские силы выкорчевали и уничтожили около 2000 оливковых деревьев в палестинской деревне Карават-Бани-Хасан на севере оккупированного Западного берега.

Ибрагим Асси, мэр Карават-Бани-Хассан, сказал, что солдаты штурмовали Аль-Аварид, район к северу от деревни, объявили его закрытой военной зоной, а затем приступили к сносу бульдозерами территории площадью около 300 дунамов (около 3 квадратных километров), в операции, которая длилась более пяти часов.

Асси сказал, что израильские силы разрушили каменные стены, «украли оливковые деревья, которые они выкорчевали», и распылили химические пестициды на саженцы оливок, винограда и миндаля.

«Оккупационные силы устраивают очередную уродливую расправу над оливковыми деревьями», — сказал Асси после того, как в январе 2021 года выкорчевали 3000 деревьев в городе Дейр-Баллут к западу от Сальфита.

Сезон сбора оливок, который длится с октября по ноябрь, является основным промыслом для 80 000–100 000 палестинских семей на оккупированном Западном берегу.