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Израильтяне на Западном берегу уничтожили тысячи оливковых деревьев

17 ноября в 17:00 Якуб Хаджич 0

По сообщениям местных СМИ, в понедельник израильские силы выкорчевали и уничтожили около 2000 оливковых деревьев в палестинской деревне Карават-Бани-Хасан на севере оккупированного Западного берега.

Ибрагим Асси, мэр Карават-Бани-Хассан, сказал, что солдаты штурмовали Аль-Аварид, район к северу от деревни, объявили его закрытой военной зоной, а затем приступили к сносу бульдозерами территории площадью около 300 дунамов (около 3 квадратных километров), в операции, которая длилась более пяти часов. 

Асси сказал, что израильские силы разрушили каменные стены, «украли оливковые деревья, которые они выкорчевали», и распылили химические пестициды на саженцы оливок, винограда и миндаля. 

«Оккупационные силы устраивают очередную уродливую расправу над оливковыми деревьями», — сказал Асси после того, как в январе 2021 года выкорчевали 3000 деревьев в городе Дейр-Баллут к западу от Сальфита.

Сезон сбора оливок, который длится с октября по ноябрь, является основным промыслом для  80 000–100 000 палестинских семей  на оккупированном Западном берегу.

По данным ООН, почти половина палестинских сельскохозяйственных угодий на Западном берегу и в осажденном секторе Газа занята примерно 10 миллионами оливковых деревьев. 

Израильские власти часто ограничивают доступ палестинских фермеров к их землям, расположенным вблизи поселений или разделительной стены.

По данным ООН, фермеры и их земли также являются объектом неоднократных нападений со стороны поселенцев, которые включают физические нападения, вандализм и кражи, особенно во время сбора урожая. 

Эти факты полезно напоминать всем сионистским пропагандистам, которые любят заверять нас, что Палестина при арабах была якобы бесплодной пустыней, и лишь под властью Израиля она расцветает.

Автор: Якуб Хаджич
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