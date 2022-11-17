Аднана Октара приговорили к 8658 годам тюрьмы

Телепроповедник и лидер секты Аднан Октар был приговорен к рекордным 8658 годам тюремного заключения после повторного судебного разбирательства в Турции по обвинению в сексуальном насилии и лишении свободы.

Октар, также известный под псевдонимом Харун Яхья, в прошлом году был заключен в тюрьму за ряд преступлений, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними, мошенничество и попытку политического и военного шпионажа.

Хотя это решение было отменено в апелляционном порядке вышестоящим судом, в среду Верховный уголовный суд Стамбула приговорил его и 13 его сообщников к 8658 годам лишения свободы каждого.

Напомним, что Октар стал известен во всем мире благодаря ток-шоу, которое он вел на своем собственном телеканале A9, и в котором часто сочетались псевдорелигиозные дискуссии с полуголыми женщинами, танцующими под современную поп-музыку.

«Киски», как называли женщин, связанных с Октаром, были самыми видными защитниками его движения, но некоторые из тех, кто покинул его компанию, заявили, что подвергались сексуальному рабству. Одна женщина ранее свидетельствовала на суде, что Октар изнасиловал ее и других женщин и заставлял их принимать противозачаточные таблетки.

Около 69 000 (!!!) противозачаточных таблеток были обнаружены полицией в его доме. На суде Октар говорил, что эти таблетки использовались для лечения кожных заболеваний и проблем с менструальным циклом.

Первоначально Октар был взят под стражу в Стамбуле в 2018 году в рамках расследования, проводимого отделом по борьбе с финансовыми преступлениями городской полиции.

Однако последователи Октара утверждают, что он стал объектом политической подтасовки.

Айлин Коджаман, одна из сторонниц Октара и бывшая обозревательница саудовской газеты Al-Sharq Al-Awsat, заявила в прошлом году Middle East Eye, что судебные процессы против него и его соратников контролировались «большой рукой, глубокой силой».

Некоторые другие политические деятели также поставили под сомнение проведение его ареста и суда.

Омер Фарук Гергерлиоглу, юрист и член парламента от левой Демократической партии народов (ДПН), ранее в этом году предположил, что первоначальный судебный процесс над Октаром содержал «незаконные доказательства», и подверг критике использование «тайных свидетелей».

К слову сказать, Октар является еще и убежденным сторонником так называемого религиозного кемализма. Он считает, что Мустафа Кемаль был истинным мусульманином, и все что он сделал, соответствует Исламу. В общем, товарищ может быть заслуживает не столько тюрьмы, сколько места в дурдоме.