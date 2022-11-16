Качели турецкого антиамериканизма: о прагматизме и риторике

Совсем недавно после террористической атаки в Стамбуле министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в ответ на соболезнования посольства США заявил, что его страна их не принимает, прозрачно намекнув, что именно американцы стоят за этим терактом (https://golosislama.com/news.php?id=41175).

Однако в скором времени после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своих страницах в соцсетях вывесил благодарственную открытку тем странам, что выразили его стране в связи с этим терактом соболезнования. И как это по ней видно, после флагов Северного Кипра и Азербайджана, которые рассматриваются как почти Турция, на ней изображен именно флаг США. Да и на встрече G20 в Индонезии Эрдоган поблагодарил американского президента Джо Байдена за выраженное соболезнование.

Можно было бы списать это на разницу подходов Эрдогана и Сойлу. Но тогда возникает вопрос - а как такое возможно в президентской республике, которой с 2016 года является Турция? Или Эрдоган не контролирует ситуацию внутри страны? Либо же это игра в плохого и доброго следователя для внешнего зрителя?

Однако турецкая политика на этом направлении все больше напоминает качели и без заявлений экстравагантного Сойлу. Поддержать Украину, подвергшуюся агрессии России, а потом осудить санкции Запада против России. Выразить солидарность с Россией, заявив, что "Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично" и "на фоне всего этого, безусловно, Россия сейчас сопротивляется", а потом проголосовать в ООН за то, чтобы Россия выплачивала репарации Украине.

Как принято сейчас говорить в таких случаях, возникает когнитивный диссонанс. Если Россия сопротивляется, то зачем же на нее накладывать репарации? А если сопротивляется наоборот Украина, то зачем называть санкции, призванные подорвать агрессивный потенциал России, нападением на последнюю?

Способность Эрдогана выжимать максимум из противоречий двух партнеров, оказывая услуги то одному, то другому, хорошо известна. Но все-таки одно дело холодный прагматизм и совсем другое - взаимоисключающие гневные заявления как самого турецкого лидера, так и тех в Турции, кто с него в этом берет пример.

Что ни говори, на таком фоне нельзя не вспомнить добрым словом куда более цельную внешнюю политику Турции, когда ей руководил сперва министр иностранных дел, а потом и премьер-министр Ахмет Давутоглу. Увы, не хватает сейчас в позиционировании Турции именно его профессорского стиля, вытесненного взвинченно-базарным.