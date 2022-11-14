Взрыв в Стамбуле: кому выгодно и кто за ним стоит?

Турецкий мегаполис Стамбул вчера был потрясен кровавым террористическим актом, впервые за последние несколько лет. Бомба была взорвана на оживленной улице Истикляль в историческом районе Бейоглу в Стамбуле. В результате нападения были убиты восемь граждан Турции, включая детей. Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Но министр внутренних дел Турции обвинил запрещенную Рабочую партию Курдистана (РПК) в причастности к взрыву.

Полиция Стамбула сообщила, что в связи с нападением было арестовано 46 человек, в том числе женщина, подозреваемая в установке бомбы.

Как сообщили в канцелярии губернатора Стамбула, двое из пяти человек, получивших ранения в воскресенье, находятся в реанимации в критическом состоянии. Они были среди 31 раненого, все еще находящегося в больнице. Пятьдесят человек уже выписаны из больниц.

Сотни людей покинули проспект после взрыва в воскресенье, когда прибыли машины скорой помощи и полиция. Район в районе Бейоглу крупнейшего города Турции, как обычно, был переполнен в выходные дни.

Полиция сообщила, что Ахлам Альбашир является гражданкой Сирии и призналась, что проходила обучение у боевиков РПК.

Телевизионные новостные репортажи показывают изображения человека, который, похоже, был женщиной, оставившей пакет под приподнятой клумбой улице.

На кадрах, опубликованных стамбульской полицией, видно, что у подозреваемой дома был пистолет и боеприпасы, а также значительная сумма наличных денег и немного золота.

Сообщается, что полиция отследила Альбашир с помощью программного обеспечения для распознавания лиц и данных GPS. Они сказали, что для изготовления бомбы использовался тротил.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что приказ о нападении на проспект Истикляль был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где в последние годы турецкие силы проводили операции против боевиков Отрядов народной самообороны (YPG).

«Согласно нашим выводам, ответственность за это несет террористическая организация РПК», — сказал Сойлу.

Турция рассматривает YPG как продолжение РПК, с которой она ведет смертельную войну уже три десятилетия.

Сойлу сказала, что Альбашир проехала через Африн, еще один регион на севере Сирии, по пути в Стамбул.

После своего первоначального заявления Сойлу сказал в понедельник утром в прямом телевизионном интервью с проспекта Истикляль, что, если бы Альбашир не была арестована, она могла бы бежать в Грецию.



Министр также сказал, что у властей была запись телефона, показывающая, что РПК приказала убить Албашир после нападения и что власти арестовали человека, посланного убить ее.

Атака произошла в то время, когда Анкара активизировала свои атаки беспилотников и операции против руководства РПК в Сирии и Ираке, в результате чего за последние месяцы погибло несколько человек, от командиров среднего звена до людей в руководстве.

Есть также многочисленные турецкие военные операции на севере Ирака, которые оттеснили РПК на юг.

Осуждение нападения и соболезнования жертвам хлынули из нескольких стран, включая США, Европейский Союз, Египет, Украину и Грецию.

Турецкие власти связали поддержку YPG Вашингтоном и другими со взрывом.

Директор по связям с общественностью аппарата президента Фахреттин Алтун заявил, что такие нападения «являются прямым и косвенным результатом поддержки, которую некоторые страны оказывают террористическим организациям».

Сойлу сравнил соболезнования США с «убийцей, прибывшим одним из первых на место преступления» и разразился очередными обвинениями в адрес американцев.

Теракт на улице Истикляль потряс турок, привыкших к более-менее спокойной жизни, во многом потому что не было абсолютно никаких сигналов о возможном взрыве. Сейчас многие турки опасаются возвращения 2015 года, и той волны террора, что последовала за ней. Но у той волны была по крайней мере объяснимая причина - разгар войны в Сирии, рост ИГИЛ и РПК, возобновившийся конфликт на востоке Турции.

Вчерашний же взрыв стал действительно громом среди ясного неба. И логично возникает вопрос, кому это надо?

Основной подозреваемый это РПК. По крайней мере так говорят турецкие спецслужбы, сама же РПК ответственность на себя не брала. Имеющийся опыт не позволяет просто некритично взять версию турецких силовиков, особенно с той уймой дыр в версии про причастность Ахлам Альбашир, однако стоит отметить, что РПК вопреки распространенному мнению, не один и не два раза устраивала теракты против гражданских. Тем не менее, какими бы кровавыми не были теракты РПК, их насилие всегда было инструментом для определенных целей и следовало определенной логике.

Устраивать теракт в преддверии выборов 2023 года это все равно что подыгрывать Эрдогану и его партии, и РПК уже неоднократно раньше воздерживалась от активизации войны с Турцией накануне выборов. Тем более не понятно, зачем это делать на главной туристической улице Стамбула. И зачем это делать прямо посреди продолжающегося торга Турции с Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО, и накануне встречи Большой двадцатки на Бали.

В общем, подождем дальнейших выводов, но пока для себя отметим - повторение 2015 года не выгодно сейчас ни США ни Западу в целом, ни даже РПК. При всей нелюбви к Эрдогану они прекрасно понимают, что угроза безопасности лишь сплоти турок вокруг ястребов из власти.

Примечательно, что по как пишет "Коммерсант", в Турции сегодня происходят переговоры между американской и российской делегациями, причем от РФ там прилетел директор СВР Сергей Нарышкин. Может ли статься, что кто то решил резко уронить позиции США перед посредниками из Турции? По крайней мере, здесь выгода очевидна.