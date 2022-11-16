"Израиль разочарован Украиной" или как работает шантаж сионистов

Посол Израиля в Украине упрекнул Киев в поддержке резолюции ООН, призывающей Международный суд дать заключение о правовых последствиях оккупации Израилем палестинских территорий.

«Поддержка Украиной резолюции ООН «Практика Израиля», отрицание еврейских связей с Храмовой горой и призыв к консультативному заключению Международного суда крайне разочаровывают», — написал в Твиттере посол Израиля Михаил Бродский. «Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия».

Проект резолюции был принят в минувшую пятницу 98 голосами против 17 при 52 воздержавшихся на фоне резкого сопротивления Израиля. Союзники Израиля, включая США, Канаду, Австралию, Австрию и Германию, проголосовали против этого предложения.

Последнее голосование Украины в поддержку участия Международного суда последовало за поддержкой другого предложения, призывающего Израиль отказаться от своего ядерного арсенала в октябре.

Голосование Украине на прошлой неделе также разозлило одного из ее главных раввинов, который назвал этот шаг «недружественным актом и даже ударом в спину — и именно в то время, когда Украина так нуждается в израильской военной и другой помощи».

В открытом письме министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе раввин Моше Азман заявил, что голосование было «ужасной ошибкой, которая перечеркнет месяцы и годы сотрудничества, поддержки и переговоров» и «может подорвать усилия всех тех, кто так усердно работал, чтобы расширить помощь Израиля Украине».

Голосование в Комитете Генеральной Ассамблеи по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации было 98 против 17 при 52 воздержавшихся. Теперь резолюция будет передана на окончательное голосование в ассамблею из 193 членов до конца года, когда она будет практически наверняка одобрена.

Напомним, что хотя Израиль оказывает определенную невоенную помощь Украине, и даже делится разведданными относительно иранских беспилотников, Тель-Авив последовательно отказывается помогать оружием под самыми разными предлогами - от нежелания расстраивать отношения с Россией до опасения, что израильское оружие попадет в руки иранцев.

При этом сионистские союзники Украины и про-сионистские украинцы всячески стремятся преувеличить реальную помощь Израиля. Дескать, это на поверхности помощи мало, вы просто не знаете всего, а на самом деле там полным ходом помощь идет (на что некоторые украинцы иронично предлагают также "втайне" перенести посольство Украины в Иерусалим) либо вот-вот придет, потому что они над этим работают.

Отказ Израиля оказывать Украине военную помощь объясняют также тем, что дескать Израиль находится в особом положении. Он окружен врагами, и особенно зависит от хороших отношений с Россией из-за ситуации в Сирии. Удивительно, что такие аргументы чаще всего работают, хотя в случае с той же Германией, благополучие которой сильно зависит от отношений с Россией, восприятие совершенно другое. А самое главное, это плохое оправдание. Израиль вовсе не окружен врагами, которые стремятся его уничтожить, уже давно не 1948 и 1967 годы. У Израиля деловые отношения и с Египтом и с Иорданией, и вообще последние годы он обзаводится друзьями в арабском мире. И продавать оружие ему ничего не мешает.

Так что дело не в этом. Было бы желание. А желания такого судя по всему нет, ведь все политические силы в Израиле неоднократно отмечали, что помогать оружием Украине не будут. И даже более того, Израиль запрещал другим странам передавать свое оружие Украине. Но израильтяне и их союзники при этом упрекают украинцев в том, что те неправильно голосуют в ООН, намекая что именно по этой то причине Израиль не дает оружие.

Однако, будет честны. Украина далеко не чемпион палестинского дела в этом мире. Она голосует так, как голосует большинство, особенно если это позиция согласована с европейскими союзниками и если она соответствует международному праву. Становиться в ряд с откровенно просионистскими странами Украине нет резона, ибо она окажется в меньшинстве и настроит против себя еще больше стран Глобального Юга, при этом не имея никаких гарантий помощи от Израиля.

С другой стороны, есть множество стран, которые открыто поддерживает палестинское дело, и Израиль многие годы продает им оружие. Самый очевидный пример это Азербайджан, но также Индия, ОАЭ и другие. Оказывается, можно голосовать против Израиля в ООН и покупать оружие. Израиль это мало волнует, он не требует "правильного" голосования, чтобы продать кому-то оружие.

Зато с Украиной, которая ведет войну буквально за свое существование и поэтому нуждается в любой помощи, запускается целая бесстыдная кампания, призванная внушить ей чувство вины. Иным словом как "хуцпа" этот шантаж не назвать.