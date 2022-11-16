США ввели санкции против иранской компании, производящей беспилотники

Министерство финансов США ввело санкции против иранских компаний, ответственных за разработку, производство и транспортировку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые Россия использует в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Согласно сообщению ведомства, под санкции попали Shahed Aviation Industries (занимается разработкой и производством дронов), а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, по данным Минфина, осуществляли доставку БПЛА из Ирана в Россию.

«Как мы неоднократно демонстрировали, Соединенные Штаты полны решимости ввести санкции против людей и компаний, поддерживавших неоправданное вторжение России в Украину. Сегодняшние меры призваны привлечь к ответственности тех, кто позволил России использовать иранские БПЛА против мирного населения Украины», — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Примечательно, что под санкции также попали два российских персонажа - Аббас Джума и Тигран Срабионов, которые, по информации ведомства, обеспечивали ЧВК Вагнера иранскими беспилотниками.

Джума, если кто не в курсе, это один из самых яростных баасистских апологетов в русскоязычном пространстве - в его биографии сказано, что "юноша получил среднее образование в баасистской спецшколе с военной направленностью". Теперь мы точно знаем, что список его преступлений не ограничивается асадитско-кремлевской пропагандой.