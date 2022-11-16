У берегов Омана произошло нападение беспилотника на нефтяной танкер

Нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, был поражен беспилотником с бомбой у побережья Омана на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, сообщил официальный представитель Ассошиэйтед Пресс.

Атака произошла во вторник вечером у побережья Омана, сообщил представитель министерства обороны султаната Оман. Чиновник говорил в среду на условиях анонимности, поскольку у них не было разрешения публично обсуждать атаку.

Морские торговые операции Соединенного Королевства, британская военная организация в регионе, отслеживающая судоходство, сообщила AP: «Нам известно об инциденте, и в настоящее время он расследуется».

Чиновник идентифицировал судно, подвергшееся нападению, как нефтяной танкер Pacific Zircon под либерийским флагом. Этот танкер эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая в конечном счете принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу.

В заявлении Eastern Pacific Shipping говорится, что Pacific Zircon, перевозивший газойль, был «подбит снарядом» примерно в 240 км от побережья Омана.

«Мы на связи с судном, сообщений о травмах или загрязнении нет. Все члены экипажа в безопасности и находятся на учете», — заявили в компании. «Корпус судна имеет незначительные повреждения, но утечки груза или попадания воды нет».

Хотя никто сразу не взял на себя ответственность за нападение, подозрение сразу же пало на Иран. Тегеран и Израиль были вовлечены в многолетнюю теневую войну на Ближнем Востоке, при этом несколько атак беспилотников были нацелены на суда, связанные с Израилем.

Соединенные Штаты также обвинили Иран в серии атак, совершенных у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в 2019 году. Тегеран тогда начал эскалацию своей ядерной программы после одностороннего выхода США из атомной сделки с мировыми державами.

В 2021 году предполагаемая атака иранского беспилотника поразила связанный с Израилем нефтяной танкер Mercer Street у побережья Омана, в результате чего погибли два человека на борту.