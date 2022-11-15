В Азербайджане арестованы пятеро иранских шпионов

Азербайджан арестовал пятерых своих граждан за шпионаж в пользу Ирана на фоне роста напряженности между соседями, которые относятся друг к другу с взаимным подозрением.

Объявление об арестах было сделано в понедельник после того, как Баку и Тегеран на прошлой неделе обвинили друг друга во враждебной риторике.

Службы безопасности Баку заявили, что аресты были произведены в рамках «мер, направленных на противодействие подрывной деятельности иранских спецслужб против Азербайджана».

В заявлении говорится, что пять человек собирали информацию о вооруженных силах, в том числе о закупках израильских и турецких беспилотников и энергетической инфраструктуре страны.

Ранее в этом месяце власти Баку арестовали 17 человек, которые, по их словам, принадлежали к «незаконной вооруженной группировке, созданной Ираном на территории Азербайджана».

Также, в пятницу Азербайджан вызвал посла Ирана, чтобы опротестовать «угрожающую риторику» из Тегерана.