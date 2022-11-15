В Азербайджане арестованы пятеро иранских шпионов

Азербайджан арестовал пятерых своих граждан за шпионаж в пользу Ирана на фоне роста напряженности между соседями, которые относятся друг к другу с взаимным подозрением.
Объявление об арестах было сделано в понедельник после того, как Баку и Тегеран на прошлой неделе обвинили друг друга во враждебной риторике.
Службы безопасности Баку заявили, что аресты были произведены в рамках «мер, направленных на противодействие подрывной деятельности иранских спецслужб против Азербайджана».
В заявлении говорится, что пять человек собирали информацию о вооруженных силах, в том числе о закупках израильских и турецких беспилотников и энергетической инфраструктуре страны.
Ранее в этом месяце власти Баку арестовали 17 человек, которые, по их словам, принадлежали к «незаконной вооруженной группировке, созданной Ираном на территории Азербайджана».
Также, в пятницу Азербайджан вызвал посла Ирана, чтобы опротестовать «угрожающую риторику» из Тегерана.
Накануне МИД Ирана вручил послу Азербайджана ноту протеста в связи с «антииранскими» комментариями бакинских официальных лиц.
Напомним, что в Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев, а Тегеран давно обвиняет своего северного соседа в разжигании сепаратистских настроений на его территории.
Тегеран также возмущен азербайджанскими планами по созданию транспортного сообщения вдоль армяно-иранской границы, которое соединило бы "материковый" Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью и Турцией.
Баку хочет ограничить юрисдикцию Армении в отношении так называемого Зангезурского сухопутного коридора. Этот проекта может положить конец его зависимости от Ирана в доступе к Нахчыванскому эксклаву (эксклав отделен от Азербайджана армянской областью Зангезур).
Этот вопрос стал основным камнем преткновения между Азербайджаном и Арменией, которые и так вели две войны — в 1990-х и в 2020 году — за Нагорный Карабах.
«Иран не допустит блокирования своего маршрута связи с Арменией», — заявил в октябре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян.
Он сказал, что «для достижения этой цели» в октябре Иран провел крупномасштабные военные учения на своей границе с Азербайджаном.
Отношения между Баку и Тегераном традиционно были натянутыми, поскольку тюркоязычный Азербайджан является близким союзником соперничающей с Ираном Турции.
Иран также с подозрением относится к военному сотрудничеству Азербайджана с Израилем – крупным поставщиком оружия в Баку – заявляя, что Тель-Авив потенциально может использовать территорию Азербайджана в качестве плацдарма против Ирана.