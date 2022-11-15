Палестина: застрелен палестинец, убивший трех поселенцев

Израильские силовики застрелили палестинца после того, как он якобы зарезал трех незаконных поселенцев и серьезно ранил еще троих возле израильского поселения на оккупированном Западном берегу во вторник.

По данным израильских военных, палестинец напал на израильтян в двух разных местах в районе поселения Ариэль недалеко от палестинского города Сальфит.

Затем он скрылся с места происшествия на автомобиле и попал в ДТП, после чего вышел из машины и был застрелен израильтянами.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что нападавшим был 18-летний Мохаммад Морад Сами Суф из города Харис в провинции Сальфит.

Поножовщина произошла на фоне всплеска израильского насилия против палестинцев на Западном берегу в этом году и возрождения палестинского вооруженного сопротивления.

В понедельник израильские силы застрелили 15-летнюю Фуллу Расми аль-Масалму за день до ее дня рождения.

В этом году израильские силы и поселенцы убили 139 палестинцев, в том числе не менее 30 детей, на Западном берегу, что стало самым смертоносным среднемесячным показателем для палестинцев с тех пор, как ООН начала регистрировать такие случаи в 2005 году.

Между тем, потери израильтян в 2022 году также выросли по сравнению с предыдущими годами.

В результате поножовщины во вторник число погибших израильтян, убитых палестинцами в этом году, достигло по меньшей мере 23 человек, семеро из них были убиты в результате перестрелок и ножевых ранений на оккупированном Западном берегу.