Армяне Ливана возмутились из-за памятника азербайджанским мученикам

Мемориал азербайджанским жертвам недавней войны с Арменией на севере Ливана вызвал возмущение многочисленной армянской общины страны.

Мемориал «Мученикам Азербайджанской Республики» в селе Куашра в провинции Аккар возмутил ливанских армян, которые заявили, что это оскорбление их страны происхождения и армянских жертв войны.

Куашра населена туркменскими мусульманами-суннитами, как и многие другие деревни в Аккаре. В 2010 году ее посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генеральный секретарь ливанской армянской партии «Ташнак» (т.е. дашнаки) Акоп Пакрадунян сказал, что он был удивлен, увидев возведение мемориала в ливанском городе, на котором присутствовали депутаты от Аккара Мухаммад Сулейман и Джимми Джаббур.

Джаббур является членом партии «Христианское свободное патриотическое движение», близкой к "Ташнак".

«При нашем уважении к жителям города установка памятника преступникам против человечности в ливанском городе является оскорблением, так почему же некоторые настаивают на том, чтобы запятнать его [город] кровью?» - об этом Пакрадунян написал в Twitter.

«Как некоторые могут игнорировать официальную позицию Ливана, осуждающую убийства и разрушения в армянских городах?» — спросил он, обвинив тех, кто стоит за мемориалом, в «частных интересах».

На церемонии открытия мемориала присутствовали и другие официальные лица, в том числе временный поверенный в делах Азербайджана в Ливане, представитель посла Турции в Ливане, губернатор Аккара и мэр Куашры.

Влияния ливанских армян не хватило, чтобы предотвратить возведение памятника погибшим азербайджанцам.

Считается, что в Ливане проживает около 140 000 армян, в основном потомки тех, кто был депортирован в годы Первой мировой войны.

Армяне Ливана являются крупнейшей такой общиной на Ближнем Востоке и имеют собственные школы и университеты, а также места в кабинете министров и парламенте Ливана.

Крупнейшие армянские города Ливана включают пригород Бейрута Бурдж-Хаммуд и город Анджар в долине Бекаа.