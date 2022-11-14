Саудовская Аравия запускает первую компанию по производству электромобилей

Саудовская Аравия объявила о запуске своего первого бренда электромобилей, что является частью более широкого стремления королевства диверсифицировать экономику крупнейшего в мире экспортера нефти.

Компания, известная как Ceer, «внесет свой вклад в усилия Саудовской Аравии по сокращению выбросов углерода и обеспечению устойчивости для преодоления последствий изменения климата», — сообщило официальное агентство Саудовской Аравии.

Это результат партнерства с Foxconn, крупнейшим работодателем в частном секторе Китая, которое «разработает электрическую архитектуру транспортных средств», говорится в сообщении SPA.

Ceer «будет разрабатывать, производить и продавать ряд автомобилей для потребителей в Саудовской Аравии и регионе БВСА, включая седаны и внедорожники», — говорится в сообщении. Как ожидается, компания создаст «30 000 прямых и косвенных рабочих мест».

По данным SPA , автомобили Ceer «появятся в продаже в 2025 году».

В апреле Саудовская Аравия объявила о сделке с американской Lucid Motors, которая строит завод в королевстве, на закупку до 100 000 электромобилей в течение следующего десятилетия.

Как и сделка с Lucid, Ceer поддерживается суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии под председательством наследного принца Мухаммада бин Салмана, чья программа реформ Видение 2030 зависит от быстрой экономической диверсификации.

Напомним, что в конце октября в Турции презентовали TOGG, свой первый электромобиль и первый турецкий автомобиль вообще. Судя по всему, Ближний Восток в скором времени может серьезно стать родиной для новой автомобильной промышленности.