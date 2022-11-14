В Хорватии суд рассмотрит задержание чеченских беженцев

В Хорватии 21 ноября суд начнет рассмотрение первых дел о выдворении прибывших в страну чеченских беженцев. Их подозревают в причастности к исламистским экстремистским движениям, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на представителей "Ассамблеи чеченцев Европы".

Между тем омбудсмен Хорватии заявила, что она проверяет законность задержания уроженцев Чечни и планы на их выдворение.

"Задержанные переживают из-за возможного несправедливого решения суда. Ведь задержали их без каких-либо нарушений. Как рассказывают, при пересечении границы у них подробно изучали содержание смартфонов, возможно подписка на какие-то исламские группы вызвала подозрение у силовиков", - отметил представитель "Ассамблеи" Иса Дадуев.

Он добавил, что уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также отсутствие медицинской помощи. Среди задержанных есть также волонтеры Красного креста, никто из них не объявлен в розыск в России и не нарушал законодательства Хорватии.

Омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер занялась ситуацией с задержаниями прибывших в страну мигрантов из Чечни, которых, по данным правозащитников, принуждают вернуться в Россию. По данному факту офис омбудсмена открыл дело.

"Мы возбудили дело по этому вопросу и сможем прокомментировать его на более позднем этапе или после того, как мы закроем дело", - пояснила пресс-секретарь омбудсмена Хорватии Анна Третиньяк (Ana Tretinjak).

Ранее прокуратура Хорватии посетила уроженцев Чечни в лагере для задержанных мигрантов после жалоб о нарушении их прав, сообщили в "Ассамблее чеченцев Европы". При этом хорватским правозащитникам до сих пор не удалось получить официальный комментарий от силовых структур.

Напомним, что о задержании чеченцев стало известно 7 ноября - тогда Дадуев рассказал, что уроженцы республики не планировали оставаться в Хорватии, а только пересекали страну транзитом. По его словам, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям.