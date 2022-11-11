Талибов не пригласили в Москву: о чем это говорит?

В Москве на следующей неделе состоится очередное заседание московского формата по Афганистану. Об этом 8 ноября на пресс-конференции со своим индийским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что «на мероприятии будут присутствовать коллеги из Индии, как это было и ранее, а также все прочие традиционные участники» (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Интересно, что на этой встрече не будет талибов, правителей Афганистана, хотя Лавров и отметил, что «представители талибов будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи Московского формата».

Напомним, что Московский формат по Афганистану был создан в 2017 году для объединения ключевых стран региона и США. В него вошли Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия. Второе заседание на этой площадке состоялось через год – в 2018 году и в нем приняли участие представители движения «Талибан», в частности, его Катарского представительства - глава представительства Шер Мохаммад Аббас Станикзай, его заместители Абдусалам Ханафи и Шахабуддин Дилавар, а также члены офиса - Зия-ур-Рахман Мадани и Мохаммад Сохейл Шахин.

На этом консультации на этой площадке были приостановлены - до прихода талибов к власти в прошлом году.

Москва решила возобновить консультации московского формата и пригласила на них новую афганскую власть. Делегацию талибов возглавил вице-премьер - Абдул-Салам Ханафи и глава МИДа талибов Амир Хан Муттаки.

Почему же сейчас талибы не были приглашены? Сложно сказать, но ряд экспертов считает, что отношения Москвы к талибам может поменяться. Об этом в частности говорит российский эксперт по Афганистану Андрей Серенко.

По его словам, представители РФ это решение обосновывают нежеланием режима Талибана создать инклюзивное правительство, на чем давно настаивает Москва (талибы считают, что их правительство и так достаточно инклюзивное), а также это решение является санкционной мерой в отношении талибского режима.

«Представители РФ заявили, что по итогам проинформируют талибов и других участников афганского политического процесса об итогах заседания. Кого именно - не уточняется, но уже тем самым дано понять талибам, что они не являются эксклюзивными собеседниками Москвы в вопросе обсуждения проблем афганского урегулирования. В принципе, на фоне отсутствия каких-либо иных российских инициатив, эти сигналы - почти политическая сенсация», - пишет в своем телеграм-канале Серенко.

Он также отмечает, что «прежняя исключительно проталибская линия спецпредставителя РФ Замира Кабулова, похоже, начинает терять устойчивость».

«Пока, конечно, рано говорить о полной смене афганской стратегии РФ (о необходимости чего мы говорим уже давно и постоянно), но нынешний курс в отношении Талибана и афганского вопроса, видимо, перестает устраивать Кремль», - отмечает Серенко.

По его мнению, неожиданные корректировки российской позиции могут быть связаны с несколькими факторами.

«Здесь может быть комплекс причин/претензий - от неспособности талибов обеспечить безопасность российского посольства в Кабуле и нежелания прислушиваться к рекомендациям из Москвы в части инклюзивности кабмина Талибана, неэффективной борьбы с ИГИЛ и наркобизнесом в Афганистане, до более жёсткого продавливания секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым своей линии в части восприятия афганской проблемы.

А, как известно, "линия Патрушева" в значительной степени не совпадает с "линией Кабулова", которой несколько лет придерживается МИД России. Как бы там ни было, предстоящее заседание МФ в столице России обещает быть небезынтересным», - пишет он.

Эксперт также считает, что причина не приглашения талибов в Москву может быть связана с активной закулисной игрой Талибана и США по подготовке второй американо-талибской сделки и партнёрство США и Талибана может стать главным вызовом для России, Китая и Ирана в регионе Большой Центральной Азии.

По его мнению, именно американо-талибское партнерство может стать задачей предстоящего заседания.

"Похоже, до архитекторов афганской стратегии РФ наконец-то стало доходить, что Вашингтон остаётся главным политическим маяком и желанным партнёром для руководителей талибской режима в Кабуле. И что никакие российские попытки не в силах это пока тайное, но, несомненно, взаимное притяжение американцев и талибов разрушить. Разумеется, Москва ни в коем случае не станет разрывать официальные отношения с талибами. Как не станут этого делать другие страны из числа региональных критиков или даже соперников Вашингтона."

Напротив, в преддверии неизбежных качественных изменений в американо-талибских отношениях, Россия и другие страны региона (Китай, Иран, прежде всего) должны будут усилить внимание к талибскому режиму - просто затем, чтобы иметь шанс узнать, какие сюрпризы могут в скором времени приготовить для Москвы, Пекина, Тегерана и ряда других стран "тихие американцы" и "тихие талибы".

Странам региона предстоит выработать максимально солидарную позицию в части реагирования на американо-талибское сближение», - считает эксперт.

До сих пор Россия считалась практически самой благожелательной к талибам большой страной (несмотря на тот факт, что талибы продолжают считаться террористической организацией в РФ). Но похоже, что здесь далеко не все однозначно. И возможно, Вашингтон и Кабул еще раз докажут, что в политике не бывает постоянных друзей, также как и постоянных врагов.