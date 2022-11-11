Бегство из Херсона. Что будет и что делать?

Бегство российской группировки из Херсона и его теперь уже неминуемое освобождение украинской армией - главная новость для нашего пространства, да и одна из главных в мировом масштабе.

И важно здесь не просто то, что российская армия потерпела очередное сокрушительное поражение, но и то, что оно произошло на фоне двух обстоятельств, на которые возлагали надежду роZияне.

Ни мобилизация, обернувшаяся могилизацией, ни "удары по критически важной инфраструктуре Украины" не способны предотвратить поражение Кремля. Причем, если второе портит жизнь мирному населению Украины, практически никак не влияя (по многим причинам) на ход боевых действий, то первое в условиях полной дезорганизации российской военно-политической системы, только усугубляют хаос в армии и шире в российском обществе (если это так можно назвать), приводя к бессмысленным жертвам.

Какое же развитие событий вырисовывается теперь?

Из всех непримененных средств, на которые уповали ватники, осталось только одно - тактический ядерный удар. Но и оно не поможет им переломить ход войны, а только усугубит ситуацию для России, причем, с непредсказуемыми последствиями.

А если без этого, то вырисовываются два сценария. Первый - уход в глухую оборону на юге Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, которую украинская армия будет постепенно продавливать и вскрывать. С перспективой возвращения в Крым и т.н. ДНР/ЛНР уже в первой половине следующего года. Второй - выведенные из под Херсона силы и/или накопленные резервы российское командование бросит для броска с территории Беларуси на западную границу Украины с целью перекрыть ей снабжение и таким образом переломить ход войны и вынудить Киев к переговорам.

Что означают оба этих сценария для простых россиян, включая представителей мусульманских народов, которых гребут на могилизацию?

Смерти, смерти, смерти.

В первом случае просто много смертей, потому что затыкать дыры в обороне будут именно мобилизованными (мобиками). Вот что пишет об этом один из экZпертов, разочаровавшихся в войне и считающий ее уже давно проигранной (для роZии) Игорь Дмитриев:

"Теперь давайте думать, что будет дальше? Стабилизация фронта по Днепру будет временной. О чем там они договорились наверху, мы не знаем. Но если исходить чисто из военной перспективы, то зима тоже будет непростая. Ракетные удары через реку не прекратятся, только изменится их специфика. Теперь бить будут ракетами GMLRS будут бить не по зданиям и технике, а по живой силе шрапнельными модификациями ракет. Дистанция удара позволяет прострелить едва ли не насквозь ту территорию, которую мы называем "сухопутным мост в Крым". Плюс дальбойная артиллерия.



Под удар попадают в первую очередь новомобилизованные. Почему? Во-первых, они плохо понимают с чем им придется столкнуться, а идиоты, обязанные их готовить к службе, сами плохо понимают, как прятаться от ракетных ударов.



Прятаться и минимизировать потери можно только путем рассредоточения. Это значит, что на каждый полк должно быть много-много пунктов постоянной дислокации, а не один.



Но для новых мобилизованных это практически нереально организовать. Почему? Потому что не позволит система снабжения. Кажется, я вам писал, что из-за отсутствия доставки одного компонента снабжения - воды - это уже оказывается невозможно. Подразделение распределяют на роты и поселяют в отдельных местах в поле. Они там ждут несколько дней воду, не дожидаются и возвращаются в поселок. Все, рассредоточение закончилось. Это только вода, а есть ещё много чего.



Начнется зима. В полевых условиях будет недоставать инструмента и материалов для строительства блиндажей, спальников, одежды, еды, сигарет. Связи. Понимания, что ты ... здесь дешаешь. А ещё над головами летают ракеты и поражают соседние блиндажи".

Но еще больше трупов будет в случае второго варианта, то есть броска из Беларуси на западную границу Украины. К нему украинская армия хорошо подготовилась и поэтому закончится он натуральной бойней для роZиян и белоруZов, которым не повезет туда придти.

Но ведь мы сейчас пишем не об абстрактных роZиянах, а о тех, среди кого могут оказаться ваши мобилизированные родственники, соседи, друзья, знакомые и так далее. Чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы, ногайцы, татары, башкиры, а кроме того узбеки и таджики и даже славяне, принявшие Ислам.

Что же в этой ситуации делать? Повторим то, что говорили много раз. Пора валить - одним куда, другим кого, в зависимости от того, кому на что хватит духу и сил.

Распространяйте правду о войне, рассказывайте, что она уже проиграна и изначально бессмыслена и преступна. Рассказывайте правду о могилизации, о потерях, об условиях, в которых оказываются мобики. Ломайте пропаганду властей и бойкотируйте сторонников режима и войны. Как минимум, пока на большее нет сил, добивайтесь отчуждения от них людей. А после этого копите силы для их свержения и полного освобождения от их власти.

Пример Херсона, который еще несколько месяцев назад они называли "навеки воссоединенным с Россией" убедительно показывает, что их век короток. И он уже иссякает. Готовьтесь к тому, что наступит после и приближайте это.