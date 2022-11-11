Тунис: Рашид Ганнуши освобожден после судебного разбирательства по делу об отмывании денег

Спикер распущенного парламента Туниса и главный соперник президента Кайса Сайеда был освобожден поздно вечером в четверг, сообщил его адвокат, после того, как Рашид Ганнуши предстал перед судом по делу об отмывании денег и «подстрекательстве к насилию».

Ганнуши, который также возглавляет партию Ан-Нахда, доминировавшую в тунисской политике в течение десяти лет, пока Сайед не устроил захват власти в середине 2021 года, ранее допрашивался по этому делу в июле.

Другим членам Нахды также грозит судебное преследование за подозрительные транзакции с участием Instalingo, фирмы по производству цифрового контента.

Компания находится под следствием с прошлого года по обвинению в «заговоре против государственной безопасности» и подстрекательстве к насилию.

После 14-часового слушания судья освободил Ганнуши, добавив, что дата следующего слушания еще не назначена.

Ранее в тот же день 81-летний политик прибыл в суд в прибрежном городе Сус, где заявил журналистам, что дело было «пустым делом» и «выдуманной проблемой».

«Оно сфабриковано и направлено на то, чтобы отвлечь тунисский народ от реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

Ганнуши резко раскритиковал захват власти Сайедом в июле 2021 года, в ходе которого президент отправил в отставку правительство, поддерживаемое Нахдой, и захватил всю исполнительную власть.

Сайед также распустил парламент и протолкнул конституцию, дающую его собственной администрации почти неограниченные полномочия.

Ганнуши и другие должностные лица Нахды также предстают перед судом по отдельному делу, известному как «отправка джихадистов» в зоны конфликта, которое годами находилось в центре политических дебатов и недавно вновь всплыло на поверхность.

Нахда отвергает все обвинения против своих членов.

В июле судьи заморозили банковские счета Ганнуши в Тунисе, а также счета нескольких родственников и членов его партии.

Это произошло после того, как в мае суд запретил ему поездки в рамках расследования убийств в 2013 году двух видных левых деятелей.