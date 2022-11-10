В Чечне у Кадырова проблемы с "добровольцами"

Рамзан Кадыров, а вслед за ним и его подчиненные начали агрессивную медиакампанию против тех чеченцев, которые не хотят идти на войну "добровольцами". Сообщается, что их стали обвинять в недостаточной мужественности и религиозности. При этом Кадыров заявил, что повестки продолжат приходить и после окончания мобилизации, поручив министру внутренних дел "держать силовиков наготове".

В наиболее резкой форме свое недовольство Кадыров высказал после крупных потерь кадыровских подразделений в Украине: 24 октября в результате ракетного удара по школе, в которой размещался штаб "Нефтеполка", погибли не менее 23 кадыровцев.

"Эй, чеченцы! Как вы сегодня можете спокойно спать дома? Я вам очень удивляюсь. Почему вы тысячами не собираетесь в мечетях, военкоматах, подразделениях? Что вы за люди? Что вы скажете своим семьям? […] Вы будете в числе мужичков, которых кормят жены, поднося кусок хлеба и пачку сигарет. Вы будете просто тряпками и больше ничем", – заявил наместник Чечни в своем телеграм-канале.

Если с начала войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых "встать на защиту родины", теперь он констатирует обратное, но при этом только на чеченском языке.

"Каждый день из регионов прибывают русские [добровольцы]. В один день 70 приходят, в другой день – 80, в третий – 100. Приезжают представители всех национальностей и заявляют о желании воевать в чеченском отряде "Ахмат", – пытался пристыдить земляков Кадыров.

При этом единственный официально известный в Чечне центр краткосрочной подготовки бойцов для участия в войне – Российский университет спецназа в Гудермесе – еженедельно отправляет в Украину по 200 подготовленных солдат. Из озвученных Кадыровым цифр следует, что в неделю в республику на военную подготовку приезжает в несколько раз больше желающих, чем центр может вместить.

Кадыров советует землякам брать пример с предков, которые не боялись сражаться с врагами. Он продолжает убеждать, что война за русский мир в Украине якобы является джихадом.

Более того, в последние недели высшие чиновники в Чечне регулярно используют созданный ими же образ "бесполезного чеченца", не проявляющего инициативы воевать за интересы России.

"Вы, с накрашенными бородами, в обтянутых брюках, грызя семечки, ведете громкие разговоры. Клянусь Аллахом, мне было бы стыдно выходить на улицу, пока мои братья сражаются и погибают. Это позор, вы оскверняете нашу историю. […] Если мы приедем домой, то не позволим вам расхаживать ни по одной из улиц", – пригрозил землякам начальник курчалоевского РОВД Рустам Агуев.

На встрече с силовиками в своем родовом селе Ахмат-Юрт Кадыров заявил, что вручение повесток после окончания мобилизации в Чечне продолжится, и поручил создавать резервные группы из подготовленных бойцов. Также на последнем совещании в правительстве глава региона уточнил у министра внутренних дел готовность подразделений "для отправки" и поручил обучить группы быстрого реагирования топографическим тонкостям и навыкам ведения боев в городских условиях с использованием систем GPS.

Хизир Сулейманов, представитель Чеченской республики Ичкерия в Германии, в интервью Кавказ.Реалии рассказал, что мобилизация в Чечне сейчас происходит избирательно. По его словам забирают в армию только детей бывших участников чеченского сопротивления в 90-х и 2000-х.

"Зная, что они сторонники независимости, приходят домой несколько человек в военной форме и вручают повестки. На днях узнал, что сына и племянника сражавшегося со мной в одном полку [против российских войск в Чечне] знакомого увезли на подготовку на фронт", – утверждает он.

Параллельно в Чечне началась кампания по "разъяснению населению задач спецоперации". Такое поручение религиозным деятелям дал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. На встрече с представителями всех ветвей республиканской власти он подчеркнул, что в структурах МВД и Росгвардии по Чечне до сих пор более тысячи вакантных мест. Тем не менее, желающих воевать становится все меньше.