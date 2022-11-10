В Украину на войну отправили батальон имени Салавата Юлаева

Добровольческий батальон имени Салавата Юлаева из Башкортостана отправили на войну с Украиной, сообщает издание Idel.Реалии со ссылкой на главу Кигинского района Зухру Гордиенко.

Гордиенко на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что в батальон вошел руководитель районного дома культуры.

— Реальность, которую год назад трудно было даже представить. Провожаем добровольцев в отряд имени Салавата Юлаева. Желаем здоровья, силы духа и сильного ангела-хранителя, победы, вернуться живыми и здоровыми, — написала глава района.

Ранее инициатор создания батальона им. Салавата Юлаева Артур Юмагужин рассказал, что набрано около 400 человек. Он также докладывал главе республики Радию Хабирову, что о своем желании вступить в батальон заявили уже 700 человек — это люди с боевым опытом, прошедшие горячие точки.

Третий башкирский добровольческий батальон им. Салавата Юлаева поедет на войну в составе войск Росгвардии.

О создании батальона имени Салавата Юлаева в Башкортостане стало известно 1 октября. Ранее сообщалось, что в Башкортостане созданы батальоны имени Шаймуратова и Доставалова.

Idel.Реалии напоминают, что сформированные летом в Башкортостане именные добровольческие батальоны стали визитной карточкой республиканских властей, демонстрирующих, по их представлению, активное соучастие региона в войне России с Украиной. Добровольцев, которым обещали крупные "боевые" выплаты, снаряжали и провожали на фронт при самом активном участии властей, подконтрольного им бизнеса и "патриотически" настроенной общественности.

Между тем, тщательное изучение сообщений властей позволяет сделать выводы, что реальные потери среди личного состава тщательно скрываются или занижаются, а случаи отказа добровольцев от участия в боях — замалчиваются. Боеспособность же батальонов при их столкновениях с регулярными частями ВСУ, по мнению экспертов, оставляет желать лучшего.

Тем временем Башкортостан вышел на первое место в Поволжье и на четвертое место в России по количеству погибших на войне в Украине.

Ну и нельзя не отметить один символичный момент. Прямо сейчас в Уфе готовится демонтаж памятника Салавату Юлаеву. Формально его собираются реставрировать, но башкирские активисты считают, что его может постигнуть участь памятника Заки Валиди в Сибае - его просто не вернут. Не обсуждая сам факт постановки памятника с точки зрения фикха (в Исламе это не одобряется), понятное дело, что Кремлю не удобны такие герои башкирского народа как Салават Юлаев. Если имени Юлаева и находят место в кремлевском легендариуме, то лишь для того, чтобы отправить на убой "добровольцев" в Украину. А дома, в родной Башкирии, героям борьбы против российского империализма делать нечего.