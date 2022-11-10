В Украину на войну отправили батальон имени Салавата Юлаева

Добровольческий батальон имени Салавата Юлаева из Башкортостана отправили на войну с Украиной, сообщает издание Idel.Реалии со ссылкой на главу Кигинского района Зухру Гордиенко.
Гордиенко на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что в батальон вошел руководитель районного дома культуры.
— Реальность, которую год назад трудно было даже представить. Провожаем добровольцев в отряд имени Салавата Юлаева. Желаем здоровья, силы духа и сильного ангела-хранителя, победы, вернуться живыми и здоровыми, — написала глава района.
Ранее инициатор создания батальона им. Салавата Юлаева Артур Юмагужин рассказал, что набрано около 400 человек. Он также докладывал главе республики Радию Хабирову, что о своем желании вступить в батальон заявили уже 700 человек — это люди с боевым опытом, прошедшие горячие точки.
Третий башкирский добровольческий батальон им. Салавата Юлаева поедет на войну в составе войск Росгвардии.
О создании батальона имени Салавата Юлаева в Башкортостане стало известно 1 октября. Ранее сообщалось, что в Башкортостане созданы батальоны имени Шаймуратова и Доставалова.
Idel.Реалии напоминают, что сформированные летом в Башкортостане именные добровольческие батальоны стали визитной карточкой республиканских властей, демонстрирующих, по их представлению, активное соучастие региона в войне России с Украиной. Добровольцев, которым обещали крупные "боевые" выплаты, снаряжали и провожали на фронт при самом активном участии властей, подконтрольного им бизнеса и "патриотически" настроенной общественности.
Между тем, тщательное изучение сообщений властей позволяет сделать выводы, что реальные потери среди личного состава тщательно скрываются или занижаются, а случаи отказа добровольцев от участия в боях — замалчиваются. Боеспособность же батальонов при их столкновениях с регулярными частями ВСУ, по мнению экспертов, оставляет желать лучшего.
Тем временем Башкортостан вышел на первое место в Поволжье и на четвертое место в России по количеству погибших на войне в Украине.