Палестинский подросток убит в Наблусе

Палестинский юноша был убит рано утром в среду в ходе вторжения крайне правых израильских законодателей под защитой армии в религиозное место в Наблусе на оккупированном Западном берегу, за несколько часов до того, как еще один палестинец был застрелен недалеко от Дженина.

По данным министерства здравоохранения Палестины, 15-летний Махди Мохаммад Хашаш скончался в больнице Наблуса. Осколки попали в его тело во время вооруженных столкновений, которые вспыхнули в районе гробницы Иосифа после прибытия израильских сил в этот район.

Еще трое были ранены стальными пулями с резиновым покрытием, десятки получили ранения в результате отравления слезоточивым газом.

Пока не ясно, умер ли Хашаш от огнестрельных ранений или от взрывного устройства, которое, как сообщается, было у него при себе.

ФАТХ, палестинское освободительное движение, заявило, что Хашаш был членом вооруженного крыла группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» и был убит израильским огнем.

Израильская армия заявила, что открыла огонь по человеку, который «заложил бомбу в этом районе», и что «попадание было идентифицировано».

Позже в тот же день израильские силы застрелили 29-летнего Рафаата Али Абдаллаха Иссу возле разделительной стены к западу от Дженина, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Насилие в Наблусе началось, когда рано утром в среду израильские силы вошли в этот район на бронетехнике, чтобы сопровождать уходящих и прибывающих депутатов правого толка к могиле Иосифа.

Это место долгое время было горячей точкой из-за регулярных поездок поселенцев, охраняемых армией, против чего выступают палестинские жители.

Тур по средам был организован для членов ультраправого альянса «Религиозный сионизм», ультраортодоксальной партии «ШАС» и «Ликуда» Биньямина Нетаньяху.

Три партии, вероятно, станут частью будущей правительственной коалиции, в которую войдут видные ультраправые лидеры, такие как Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, выступающие за появление большего количества израильских поселений на Западном берегу и против создания палестинского государства.