Выборы в США: бюллетени на арабском языке в наличии

На прошедших вчера выборах в США избиратели в городах Дирборн и Хамтрамк, штат Мичиган, впервые получили возможность проголосовать на арабском языке. Это важный шаг для этих городов, известных своими арабскими общинами в штате с самой высокой долей арабов в США.

«Важно, чтобы наша демократия оставалась доступной и безопасной для каждого избирателя из Мичигана», — заявила госсекретарь Джоселин Бенсон в публичном заявлении.

«В момент, когда предпринимается так много усилий, чтобы разделить и сдержать участие граждан, мы счастливы видеть, как руководство Дирборна, Хамтрамка и округа Уэйн объединяется, чтобы показать, что правительство может реагировать на потребности граждан и добиваться результатов», — добавила Бенсон.

Абдулла Хаммунд, первый арабский мэр Дирборна, избранный на этот пост в прошлом году, приветствовал это решение и новые выборы.

«Эта мера соответствует фундаментальному идеалу нашей демократии: она принадлежит всем нам, независимо от нашего происхождения, почтового индекса или родного языка», — сказал Хаммуд.

Ранее в этом году городские советы Дирборна и Хамтрамка приняли резолюции о предоставлении избирателям бюллетеней на арабском языке. Это далеко не первый раз. В бюллетенях для голосования в Калифорнии и Нью-Джерси уже несколько лет используется арабский язык. Во многих штатах бюллетени для голосования указаны на нескольких языках в зависимости от потребностей их жителей.

Однако арабский и другие ближневосточные языки столкнулись с трудностями при получении официального статуса, потому что языковые потребности часто основаны на последней переписи населения, которая по-прежнему определяет выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки как белых.

Согласно местным сообщениям, пока что при досрочном голосовании арабскими бюллетенями воспользовались лишь несколько десятков избирателей. Однако проблема в Дирборне уже была обнаружена. В одной части бюллетеня избирателям предлагается выбрать не более одного кандидата. Там должно было быть написано, что они должны выбрать не более двух кандидатов.

Хотя в местных новостях это описывается как опечатка, похоже, что это фактическая ошибка, поскольку слова "один" и "два" в арабском языке имеют разные буквы.

Тем не менее, ошибка была обнаружена и исправлена ​​для нескольких избирателей, которые использовали эти бюллетени.

Примечательно, что для того, чтобы напечатать бюллетени на арабском языке, вовсе не понадобилось принимать какой-либо официальный статус арабского языка. В России, напомним, считается большим достижением бюллетень на татарском языке, например, и это возможно лишь потому что татарский все еще считается официальным языком Республики Татарстан.