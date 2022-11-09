ХАМАС арестовал двоих за ракетный обстрел Израиля

ХАМАС, который управляет Газой, арестовал двух человек за участие в ракетном обстреле Израиля из осажденного палестинского анклава в начале этой недели.

В минувший четверг израильская армия заявила, что в сторону Израиля были выпущены четыре ракеты, одна из которых была перехвачена, а три других «взорвались внутри сектора Газа».

С тех пор службы внутренней безопасности ХАМАС задержали двух человек, «имеющих прямое отношение к запуску четырех ракет», сообщил AFP анонимный источник в службе безопасности в Газе.

«Палестинские группы не имеют ничего общего с этими ракетами, которые нацелены на то, чтобы дать оккупантам [Израилю] повод для продолжения агрессии», — добавили они.

Ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, на который в пятницу Израиль ответил ударом по месту, названному ими "центром производства ракет в секторе Газа".

Это была первая подобная бомбардировка после августовского наступления Израиля на осажденный анклав.

Израиль поддерживает изнурительную блокаду сектора Газа с 2007 года, что, по словам критиков, равносильно коллективному наказанию двух миллионов жителей обедневшего анклава.

Израиль препятствует ввозу материалов и оборудования в Газу и ввел строгие ограничения на экспорт, что привело к состоянию «паралича» в ряде секторов экономики Газы.