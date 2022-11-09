Идет новая волна. Кого-то она накроет, а кого-то поднимет

Протесты и столкновения в Иране уже начинают развиваться по аналогии с Сирией в 2011 году, то есть, перерастать в восстание, за которым может последовать гражданская война.

Нет, мы не будем тиражировать недостоверную новость о том, что депутаты режимного парламента Ирана призвали казнить 14 000 протестующих, как это преподнесли СМИ. Даже в отношении врага мусульмане не должны распространять откровенную ложь, поэтому надо признать, что в заявлении депутатов режима такого не было, а был общий призыв в духе "не церемониться с врагами народа".

Тем не менее, и это является показателем того, что события развиваются именно по вышеуказанному сценарию. И показателем этого, особенно для мусульман-суннитов является выступление одного из их моральных и неформально политических лидеров в Иране Мауляны Абдольхамида во время пятничной проповеди, который он читал в мечети Захедана.

Шейх призвал иранский режим отказаться от тупого подавления народных выступлений и перейти к диалогу с протестующими. Он также назвал существующий в Иране строй и его конституцию устаревшими и призвал провести референдум, чтобы выявить народное волеизъявление о том, каким должен быть будущий Иран.

На самом деле, как и то, что в свое время предлагали Асаду Эрдоган и Давутоглу, когда все только начиналось, а именно диалог с протестующими и изменения в стране, так и здесь, то что предлагает шейх - это способ избежать гражданской войны и сохранить Иран на обновленных принципах. Которые очевидно должны включать в себя ликвидацию репрессивных структур, освобождение политзаключенных, политическую свободу и конкуренцию и широкую автономию регионов и народов в стране, где персов-шиитов лишь около 60%.

Однако как и в случае с режимом Асада, упустившим такую возможность, не приходится сомневаться, что действия неохомейнистского режима будут аналогичными, а потому приведут Иран к гражданской войне и распаду. О чем говорит и истеричная реакция на эти предложения режимных СМИ.

Но в более широком контексте надо иметь в виду, что события в Иране сейчас могут стать первым выплеском новой волны, которая идет на обширный регион. В прошлый раз это была Арабская весна, но в этот раз она может быть интернациональной и затронуть не только и даже не столько арабские страны.

Показательно в этой связи, что на прошедшем в минувшие выходные в польской Яблонне съезде российских оппозиционных депутатов было объявлено о создании не только будущего переходного правительства России, но и Международной коалиции по борьбе с прокремлевскими режимами на постсоветском пространстве.

Наряду с российским оппозиционером Ильей Пономаревым эту декларацию подписали представители Ичкерии (в версии Ахмеда Закаева), а также ведущей мусульманской оппозиционной силы Таджикистана - Партии Исламского Возрождения (ПИВТ). Помимо этого присоединение к союзу анонсировали представители казахской и туркменской оппозиций.

Это событие не стоит недооценивать, так как подписавший декларацию лидер ПИВТ Мухиддин Кабири долгие годы пытался найти общий язык с Кремлем, рассматривая его как возможного арбитра в отношениях таджикских режима и оппозиции. Однако с какого-то момента стало ясно, что Кремль является гарантом исключительно репрессивного режима Рахмона и тогда ПИВТ развернулась к союзу с теми, кто ставит задачу свержения путинского режима.

Таким образом, вполне возможно, что пойдя из Ирана революционная волна не остановится на нем и серьезно изменит политический ландшафт региона. Кого-то эта волна потопит, а кого-то наоборот поднимет наверх.