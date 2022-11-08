Десятки кадыровцев погибли в Лисичанске - ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что был нанесен удар по кадыровскому подразделению "Ахмат" в Лисичанске – по предварительным данным, убиты более 30 человек, около 15 ранены. Такая информация содержится в утренней сводке ВСУ. Согласно сообщению, реальное число убитых кадыровцев тщательно скрывается.

Ни сам Кадыров ни Минобороны России пока не комментировали эту информацию. О том, что подразделения из Чечни находятся в том числе и в Лисичанске, ранее рассказал командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Напомним, 25 октября в ВСУ сообщили об ударе по школе в селе Каиры Херсонской области – там располагался штаб так называемого "Нефтеполка" – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Украинская сторона заявила о порядка 30 погибших и сотне раненых.

Спустя трое суток Рамзан Кадыров признал случившееся – он заявил, что погибли 23 человека и ранены 58, из которых тяжелые травмы получили четверо. Он пообещал выплаты семьям погибших и раненых, паломничество в Мекку родственникам погибших, а также пригрозил украинской стороне местью. Также он добавил, что в том бою были убиты 70 украинских военных – хотя боя на самом деле не было, так как ВСУ просто накрыли расположение кадыровцев артиллерией.