Старейший узник Гуантанамо вышел на свободу спустя 20 лет

Самый пожилой заключенный в лагере Гуантанамо — 75-летний гражданин Пакистана Сайфулла Парача — был освобожден после почти 20 лет заключения без суда.

В заявлении МИД Пакистана говорится: "Саифулла Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября 2022 года. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации г-на Парачи. Мы рады, что гражданин Пакистана, задержанный за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей".

Бизнесмен Парача был арестован в 2003 году в Таиланде и обвинен в финансировании «Аль-Каиды», что он всегда отрицал.

Парача, который учился в США, владел бизнесом по импорту и экспорту, снабжая крупные американские розничные сети.

Власти США обвинили его в контактах с лидерами «Аль-Каиды», в том числе с Усамой бен Ладеном и Халидом Шейхом Мохаммедом.

В 2008 году адвокат Парачи заявил, что его клиент встречался с Бен Ладеном в 1999 году и снова через год в связи со съемкой телепрограммы.

Но в мае 2021 года США одобрили освобождение Парачи, сделав вывод только о том, что он «не представляет постоянной угрозы» для США.

Юридическая неправительственная организация Reprieve, которая представляла его, написала в Твиттере: "Это огромная победа, но 75-летний Сайфулла Парача возвращается в свою семью слабым стариком, которого схватили в расцвете сил. Эта несправедливость никогда не может быть исправлена".

«Спасибо всем, кто участвовал в кампании по освобождению Сайфуллы. Однажды он описал жизнь в Гуантанамо как «жить в собственной могиле».

«Сайфулла был успешным бизнесменом и филантропом, похищенным американским персоналом во время командировки в Таиланд. Его доставили на авиабазу Баграм, секретную базу США, печально известную ужасными пытками задержанных. Через год его в кандалах доставили в Гуантанамо.

«Его здоровье сильно ухудшилось во время содержания под стражей США, включая два сердечных приступа. Его освобождение было единогласно одобрено в мае 2021 года спецслужбами США, но только сейчас он был освобожден и репатриирован в Пакистан».

Из 780 заключенных, содержавшихся в Гуантанамо во время так называемой «войны с терроризмом» США, 732 были освобождены без предъявления обвинений. Многие из них находились в заключении более десяти лет, не имея юридических средств оспорить свое задержание.

Среди оставшихся примерно 40 заключенных есть несколько мужчин, которых обвиняют в непосредственном участии в событиях 11 сентября и других терактах «Аль-Каиды».