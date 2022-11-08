Ближний Восток превращается в экспортера оружия

Согласно обзору военной промышленности Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri) , опубликованному 1 ноября 2022 года, регион Ближнего Востока и Северной Африки становится важным регионом производства оружия.

Этот сдвиг знаменует собой поворотный момент для региона, который исторически полагался на внешние силы, такие как Россия и США, для приобретения и наращивания военной мощи.

В то время как Израиль сохраняет свое место в качестве основного экспортера оружия на Ближнем Востоке, такие страны, как Турция и Иран, также позиционируют себя в качестве ключевых производителей.

Турция уже была 12-м по величине поставщиком основных вооружений в мире до войны в Украине. С тех пор она приобрела известность, поставив Киеву беспилотники Bayraktar TB-2. С противоположной стороны в конфликт вмешался Иран, поставивший России дешевые беспилотники типа «Шахид-136», произведенные из имеющихся в продаже комплектующих.

Перестройка торговли оружием на Ближнем Востоке происходит по мере того, как традиционные сверхдержавы переоценивают свои возможности и готовность продавать оружие за границу.

Как известно, российская оборонная промышленность пострадала от западных санкций и экспортного контроля, в результате чего ее клиенты в регионе пытаются самостоятельно найти компоненты для систем вооружений.

В США некоторые законодатели, в том числе Роберт Менендес, сенатор-демократ от Нью-Джерси, который возглавляет влиятельный сенатский комитет по международным отношениям, потребовали, чтобы США временно прекратили продажу оружия Саудовской Аравии из-за поддержки сокращения добычи нефти ОПЕК+.

Прогрессивные члены Демократической партии президента Джо Байдена также поставили под сомнение продажу военной техники правительствам, таким как режим президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, из-за проблем с правами человека.

Государства Ближнего Востока работают над укреплением своего внутреннего производства.

В марте 2022 года исполнительный директор саудовской компании Saudi Arabian Military Industries (SAMI) сообщил, что королевство планирует произвести беспилотник саудовского производства и создать один из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов. Эр-Рияд также обратился к Китаю за технологической помощью.

Даже Иордания, относительно небольшой военный игрок по сравнению со своими соседями, становится экспортером оружия. По данным Sipri, страна с населением 10 миллионов человек была 25-м поставщиком вооружений в мире в период с 2017 по 2021 год, хотя в основном это было связано с экспортом подержанной техники, такой как боевые вертолеты и бронетранспортеры.

Недавний прагматичный подход некоторых региональных государств также открыл возможности для расширения военного сотрудничества.