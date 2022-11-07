Сирия: асадиты и россияне обстреляли лагерь беженцев

По меньшей мере девять человек погибли и десятки получили ранения в результате асадитского обстрела палаточных поселений перемещенных семей в удерживаемой повстанцами северо-западной провинции Идлиб.

Активисты оппозиции и службы экстренного реагирования сообщили, что в воскресенье силы режима выпустили около 30 ракет, в том числе по лагерю Марам, в результате чего девять человек погибли и 25 получили ранения.

Российские военные самолеты совершили четыре налета на западный Идлиб, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ), которая документирует насилие в Сирии с начала восстания в 2011 году.

В ответ повстанцы обстреляли позиции асадитских войск из артиллерии и ракет в районе Саракиба, к востоку от Идлиба и на равнине Аль-Габ.

Эти атаки являются последним нарушением соглашения о перемирии, заключенном между Россией и Турцией в марте 2020 года, которое положило конец асадитскому наступлению на провинцию Идлиб — последний значительный оплот повстанцев в Сирии.

За последние два года режим прекращения огня неоднократно нарушался. В июле в результате авиаудара российской авиации в Идлибе погибли семь мирных жителей, в том числе четверо детей из одной семьи.

По данным «Белых касок», сирийских сил гражданской обороны, при обстреле как минимум шести лагерей погибли шесть человек, в том числе двое детей и женщина, еще 75 получили ранения.

Прорежимная радиостанция Шам FM сообщила об атаках на позиции связанной с группировки Хайят Тахрир аш-Шам, самой могущественной группы в Идлибе.