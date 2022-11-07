В Хорватии задержаны десятки чеченцев

В Хорватии задержали несколько десятков эмигрировавших из России уроженцев Чечни. Их принуждают подписывать отказ от заявлений на убежище, говорит "Ассамблея чеченцев Европы".

"Думаю, задержаны около 50 человек. Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Дадуев подчеркнул, что несмотря на легальное пребывание в Европе, при въезде в Хорватию его документы также долго проверяли без объяснения причин, но оснований для отказа во въезде власти предъявить не смогли.

Задержанные в Хорватии чеченцы проходят проверку на причастность к экстремизму, их содержат в депортационном лагере.

"К ним не просто плохое отношение. Помимо угроз и оскорблений применяется сила. Не дают связаться с родными и адвокатами, оказывают сильное давление, требуя подписать отказ от заявления на убежище, после чего депортируют. Нам известны уже четыре случая, когда люди подписали отказ и были депортированы. Мигранты оказались в таком же бесправном положении, в каком находились и в Чечне", - добавил спикер.

"Ассамблея чеченцев Европы" связалась с адвокатами из Хорватии и планирует, по возможности, оказать правовую помощь всем задержанным чеченцам.

На данный момент никаких комментариев или объяснений причин задержания мигрантов из Чечни от официальных властей Хорватии нет.