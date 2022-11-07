Иран признался в передаче беспилотников России

Впервые власти Ирана подтвердили, что продавали беспилотники России, но сказали, что это было «за несколько месяцев» до начала войны в Украине.

Выступая перед журналистами после субботнего мероприятия в Тегеране, министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян ответил на утверждения западных официальных лиц о том, что иранские беспилотники были поставлены Москве для ее вторжения, и что ракеты класса «земля-земля» также могут быть в пути.

«Их комментарии по части ракет совершенно неверны, а по части беспилотников — правильны. Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине», — сказал Амирабдоллахян.

Иранские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что Тегеран сотрудничает с Россией в «обороне», но не поставлял Кремлю оружие «для использования в войне в Украине».

Амирабдоллахян подтвердил в субботу, что Иран не поддерживает ни одну из сторон в войне и готов вести переговоры с Украиной.

«Мы подчеркнули украинским официальным лицам, что если есть доказательства использования Россией иранских беспилотников в войне на Украине, они должны представить их нам», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обвинил иранских чиновников во лжи.

«Даже с этим признанием они лгут», — заявил украинский лидер в своем ежедневном видеообращении.

По его словам, количество иранских боевых беспилотников, сбитых украинскими ПВО, превышает число в «несколько» беспилотников, на которые ссылается Иран.

«И чем больше Тегеран будет лгать, тем больше международное сообщество будет понимать это террористическое сотрудничество между режимами России и Ирана», — добавил он.

Ранее в тот же день министерство иностранных дел Украины предупредило Иран о «последствиях» поддержки Москвы.

«Тегеран должен осознать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии Российской Федерации против Украины будут намного больше, чем польза от поддержки России», — написал в Facebook официальный представитель МИД Олег Николенко.

По словам иранского дипломата, военно-политическая делегация из Тегерана две недели назад отправилась в неназванную европейскую страну, чтобы провести встречу с украинскими коллегами, но те якобы отказались приехать «в 11 часов» в результате давления со стороны США и Европы, особенно Германии.

«Они сказали украинской стороне, что мы хотим ввести санкции против Ирана за передачу пуск беспилотников, а теперь вы желаете принять участие во встрече с иранцами в Европе и выпить с ними кофе», — сказал он.

Амирабдоллахян сказал, что Иран по-прежнему ожидает, что Украина представит доказательства в ближайшие дни, и «если нам будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне на Украине, мы не останемся к этому равнодушными».

США и Европейский Союз ввели санкции против ряда иранских организаций и официальных лиц в связи с продажей беспилотников России, а официальные лица Украины неоднократно осуждали Тегеран и понижали дипломатические отношения.