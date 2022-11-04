В Лондоне скончался один из старейших лидеров Братьев-мусульман

Заместитель верховного лидера Братьев-мусульман Ибрагим Мунир скончался сегодня в Лондоне в возрасте 85 лет.

Мунир стал временным верховным руководителем Братства после ареста и задержания Махмуда Иззата, первого заместителя верховного лидера группы, в августе 2020 года.

Мунир, живший в Лондоне, был членом руководящего совета Братьев-мусульман и представителем движения в Европе.

В 1955 году, когда ему было всего 17 лет, он был приговорен режимом Насера ​​к пяти годам каторжных работ. Он провел в тюрьме семь лет.

Позже он был приговорен к десяти годам каторжных работ за возрождение Братьев-мусульман в 1965 году. Он был освобожден через девять лет.

Совсем недавно режим Сиси в Египте обвинил его в терроризме. В интервью в 2017 году, опровергая обвинения, Мунир сказал: «Я готов предстать перед любым судом в мире, если правительство, возглавившее переворот, покажет действия, совершенные мной лично, которые на самом деле нарушают надлежащие законы и которые режим считает террористическими актами. Устные или письменные мнения, выраженные против правительства, возглавляемого лидером переворота… никогда не могут рассматриваться как терроризм».

Да смилуется над ним Аллах и да простит его грехи. Амин.