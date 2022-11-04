МИД Украины рассмотрит вопрос о признании независимости Ичкерии

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию о признании независимости Ичкерии, собравшую более 25 тысяч подписей, что, по закону, делает ее обязательной для рассмотрения главой государства.

Ответ опубликован на портале электронных петиций интернет-представительства президента. В нем Зеленский сослался на принятие Верховной Радой постановления о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией и осуждении геноцида чеченского народа и напомнил, что, согласно Конституции Украины, признание иностранных государств является прерогативой президента. Вместе, отмечается в ответе, с тем в полномочия МИД страны входит внесение предложений о признании иностранных государств и установлении с ними дипломатических отношений.

Зеленский дал МИД поручение рассмотреть в рамках компетенции вопрос, затронутый в петиции, и представить ему соответствующие предложения.

Напомним, что 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила геноцид чеченского народа. За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов.

19 октября петиция президенту Украины о признании суверенитета Чеченской республики Ичкерия набрала 25 тысяч голосов, необходимых для передачи вопроса на рассмотрение. Она была размещена 15 августа на сайте официального интернет-представительства президента страны, ее автор – украинской политик и журналист Сергей Гармаш.

Также на днях премьер-министр Чеченской республики Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев потребовал от Украины признать независимость российского Дагестана.

Ранее, выступая на внеочередном заседании Совбеза ООН 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отрицании права "более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь". Он подчеркнул, что Россия ведет политику "уничтожения этнического и религиозного разнообразия".