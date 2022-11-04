Четверо палестинцев были убиты израильтянами за один день

В четверг израильские силы убили четырех палестинцев, в том числе предполагаемого "террориста", заявили медики и сотрудники службы безопасности, после того как насилие вспыхнуло в аннексированном Израилем восточном Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу.

Израильские силы застрелили двух палестинцев в Дженине, еще четверо получили огнестрельные ранения, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

О гибели людей стало известно после того, как израильская армия заявила, что проводит рейд в городе на севере Западного берега, через несколько часов после того, как палестинец, предположительно нанесший ножевое ранение израильскому офицеру, был застрелен в Старом городе Иерусалима.

Четвертый палестинец был убит ранее в четверг после того, как израильские силы совершили налет на город Бейт-Дуку к северо-западу от Иерусалима.

Последние убийства произошли через два дня после всеобщих выборов в Израиле и на фоне того, что, по словам ООН, является самым смертоносным периодом на Западном берегу за последние годы, когда почти ежедневно происходят израильские рейды на палестинские города и лагеря беженцев.

Израильские военные заявили, что «в настоящее время действуют в лагере Дженин» для беженцев, но не прокомментировали убийство человека, когда с ними связалось AFP .

Группа «Исламский джихад» назвала одного из убитых Фаруком Саламехом, подтвердил, что он был одним из ее бойцов.

Ранее в четверг мужчина был застрелен израильской полицией в Старом городе Иерусалима после того, как его остановили для досмотра.

Сообщается, что он «нанес ножевое ранение одному из офицеров в верхнюю часть тела» и был застрелен двумя другими офицерами.

Официальное палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что это был местный житель, 20-летний Амер Бадер.

По подсчетам AFP, с начала октября в восточном Иерусалиме и на Западном берегу были убиты по меньшей мере 34 палестинца и трое израильтян.

На фоне продолжающихся рейдов израильская армия ввела недельную осаду города Наблус на Западном берегу, которая, по словам израильских военных, была снята в четверг.

Осада, введенная 11 октября, ограничила въезд и выезд из города примерно для 200 000 палестинцев, нарушив ход повседневной жизни, местной экономики и доступ к медицинскому обслуживанию и образованию.