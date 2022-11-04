Тумсо создал свою партию. Поздравления и совет

Известный и популярный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов провел в Страсбурге учредительное собрание и презентацию своей новой партии "Голос Чечении".

С полным выступлением лидера новой партии можно ознакомиться здесь:

https://youtu.be/BKlezf_1FOA

По словам Тумсо, отличие его проекта от других имеющихся ичкерийских инициатив заключается в том, что те заявляют о себе как о власти, но не являются ею, тогда как его партия честно признает, что властью не является, но также честно стремится к ней - путем победы на будущих выборах в независимой Чечении.

Также из его выступления можно сделать вывод о том, что создавая партию он постарается аккумулировать усилия своих сторонников для деятельности внутри нее.

Все это, безусловно, очень интересные и подающие надежды мысли, и мы со своей стороны можем пожелать братьям только успеха во всем благом.

Единственное от чего мы бы хотели предостеречь не только Тумсо и его сторонников, но и всех, так это от педалирования темы территориальных претензий, которые фактически заявлены им от имени Чечении на переданный Дагестану Аух.

Мы снова и снова повторяем, что приближающийся крах кремлевской вертикали может стать тем историческим шансом, которым будет преступно не воспользоваться. Но не воспользоваться им будет очень даже можно - если вместо того, чтобы выступить единым фронтом самим и со всеми возможными союзниками, в этот момент перегрызться между собой и со своими соседями. Что предсказуемо закончится, как в прошлый раз, причем, не так принципиально под чьими именно ударами.

Поэтому помимо очередного призыва к внутренней консолидации в том или ином национальном лагере мы настоятельно советуем им всем отказаться от односторонних действий по "возврату исторических земель", создавая вместо этого площадки, на которых будет вестись диалог между заинтересованными сторонами. Как это недавно было сделано в Киеве на собрании Кавказского Союза.

Очень хочется надеяться на то, что у нашего брата Тумсо хватит мудрости и ответственности, чтобы придти к такому пониманию и принести делу возрождения государственности своего народа пользу, а не вред.