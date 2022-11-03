В Ингушетии прошли обыски у баталхаджинцев

В Ингушетии у членов братства баталхаджинцев прошли новые обыски и задержания. Их родственники утверждают, что им подкинули оружие и наркотики.

Напомним, что баталхаджинцы это последователи суфийского шейха Батал-Хаджи Бедхороева, который был муршидом (наставником) кадирийского тарикат более 100 лет назад.

Российские силовики считают, что баталхаджинцы причастны к ряду "преступлений", в том числе, к убийству начальника Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

31 октября обыски прошли в семье Тунгуевых. Двух братьев забрали в отдел полиции, однако одного к вечеру отпустили, а другому подкинули два пистолета и гранату, по словам члена братства баталхаджинцев Амирхана Белхороева.

Источники силовиков утверждают, что у Тунгуева были обнаружены и изъяты взрывное устройство промышленного изготовления, два пистолета Макарова, модернизированные кустарным путем, а также боеприпасы к ним.

"А сегодня были обыски у моих троюродных братьев. Старшему, Ахмеду Белхороеву, подкинули гранату. Средний брат, Башир, имеет инвалидность, передвигается на коляске. Весной в его семье уже были обыски, тогда ему подкинули оружие, возбудили уголовное дело и посадили под домашний арест. А сегодня пришли, разворошили весь дом, но в этот раз подкинули не оружие, а героин", - говорит Белхороев.

На прошлой неделе его отцу, председателю контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафе Белхороеву предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Силовики обнаружили у него дома пистолет Макарова. Его родственники утверждают, что оружие было подброшено. Вместе с Белхороевым были задержаны еще три человека. Всем им выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Амирхана Белхороева, выбор меры пресечения был ими обжалован. Рассмотрение апелляции назначено на 8 ноября.

У давления силовиков на братство имеется своя история. Лидера баталхаджинцев Якуба Белхороева задержали 10 июля 2020 года. После этого он был лишен мандата депутата Народного собрания Ингушетии, а также исключен из партии "Единая Россия". После его ареста 12 членам братства предъявили обвинение в создании террористического сообщества и совершении теракта.

В марте и мае 2021 и в июле 2020 года у Мустафы Белхороева уже проводили обыски. Следственно-оперативные мероприятия в 2020 году были связаны с обвинениями в отношении его брата, экс-депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева в присвоении 19 млн рублей, а также с возможной причастностью к убийству начальника Центра противодействию экстремизма Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

В январе 2021 года еще один сын Мустафы Белхароева Алихан Белхороев заявлял о пытках силовиками после ареста по делу об убийстве Эльджаркиева. Уголовное дело по этому факту так и не было заведено.