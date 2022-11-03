Турецкие "Байрактары" готовятся к войне с иранскими "Шахидами"

Турецкий производитель боевых беспилотников Baykar надеется, что скоро сможет противостоять иранским беспилотникам-камикадзе в Украине, которых использует российская армия для ударов по критически важной инфраструктуре, сообщил Deutsche Presse-Agentur (dpa) генеральный директор компании.

«Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncı будут иметь ракеты класса «воздух-воздух» не только для поражения беспилотников, но и для других вражеских самолетов... мы проводим наши испытания», — сказал Халук Байрактар ​​на оборонной ярмарке в Стамбуле.

Во время выставки SAHA Expo между турецким гигантом по производству ракет Roketsan и Baykar был подписан контракт на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

Sungur — это «проверенный боеприпас, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его с наших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве ракеты класса «воздух-воздух» изменит правила игры», — заявил на ярмарке генеральный менеджер Roketsan Мурат Икинчи.

Интеграция таких ракет с боевыми беспилотниками Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию недорогой концепции воздушного патрулирования при устранении таких угроз, как ударные вертолеты и дроны противника, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогостоящих ракет класса «воздух-воздух».

Сообщается, что для Украины такое использование турецких дронов для подавления иранских камикадзе будет экономически выгодным решением.

Напомним, что Байрактар собирается укрепить сотрудничество с Киевом, включая запуск производства в Украине в течение года.

Завод также будет производить беспилотный летательный аппарат Baykar с реактивным двигателем «Kızılelma» («Красное яблоко»).

Халук Байрактар также признал, что Украина недавно стала первой страной в мире, которая задействовала ТБ2 в военно-морской миссии, но не стал вдаваться в подробности. Вероятно, имеется в виду участие ТВ2 в потоплении крейсера "Москвы" и в ударах по российской технике на острове Змеиный.

Ну и нельзя не отметить исторический пафос происходящего. Спустя много веков столкновения (новых) османов и (новых) сефевидов продолжается уже в небе Украины. То что начиналось как война конных лучников в 21 веке стало войной дронов.