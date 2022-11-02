Израиль: возвращение Нетаньяху

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, имеет все шансы вернуться к власти после того, как экзит-поллы после выборов во вторник показали, что его правый националистический блок набирает незначительное большинство, чему способствовали его еще более радикальные правые союзники.

Согласно опросам израильского телевидения, бывший премьер-министр Израиля, которого судят по обвинениям в коррупции, готов занять 61-62 места в 120-местном Кнессете, хотя окончательный результат еще может отличаться.

Почти 1,1 миллиона палестинских граждан Израиля имеют право голосовать на парламентских выборах в Израиле, и это группа с самым большим разбросом явки, что делает их важным фактором в решении общего исхода выборов.

Но поскольку крайне правая коалиция Нетаньяху, скорее всего, получит абсолютное большинство, арабские партии в Кнессете могут остаться в стороне.

Кампания также разворачивалась на фоне усиления израильского насилия на оккупированном Западном берегу, с ежедневными рейдами, убийствами и конфискациями собственности в Наблусе, Дженине и Хевроне.

На данный момент в 2022 году более 125 палестинцев были убиты в результате смертоносных израильских рейдов и атак, поэтому этот год станет самым смертоносным для палестинцев на Западном берегу с тех пор, как ООН начала отслеживать жертвы в 2005 году.

Кампания была частично сформирована крайне правым подстрекателем Итамаром Бен-Гвиром и его ультранационалистическим списком «Религиозный сионизм», который теперь готов стать третьей по величине партией в парламенте после того.

Досрочные экзитполы могут отличаться от окончательных результатов выборов, которые не ожидаются до конца недели. Но результаты указали на сильное выступление правых, которые, как было замечено, лишь немного не дотянули до большинства.

«Конечно, я счастлив. Я только надеюсь, что это продолжит расти», — сказал депутат от «Ликуда» Дуди Амсалем. «Мы укрепим еврейскую идентичность и укрепим закон и порядок».

Пятые выборы в Израиле менее чем за четыре года разозлили многих избирателей, но, тем не менее, явка была самой высокой с 1999 года.

Безопасность на улицах и стремительно растущие цены возглавляли список опасений израильских избирателей.

Перспектива правительства, включающего Бен-Гвира, бывшего члена группы «Ках», фигурирующей в списках израильских и американских наблюдателей за террористами, и который также регулярно водит толпы израильских поселенцев в палестинский район Шейх-Джаррах в Иерусалиме, может вызвать тревогу у союзников, включая Вашингтон.

Яир Лапид, чей лагерь должен был занять 54-55 мест, согласно опросам, проводил кампанию по управлению экономикой, но этого недостаточно, чтобы остановить Нетаньяху и Бен-Гвира.

Кто бы ни вышел в конечном итоге победителем, палестинцы не ожидают ослабления израильской политики насилия, изгнания и незаконных поселений на оккупированном Западном берегу и в Газе.