Иран в ближайшие дни нападет на Саудовскую Аравию - WSJ

Саудовская Аравия поделилась с американскими чиновниками разведданными, которые предполагают, что Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом первым сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных "официальных лиц", а затем новость разошлась по обширной сети про-саудовских и про-эмиратовских СМИ.

Повышенные опасения по поводу возможного нападения на Саудовскую Аравию, возникли именно тогда когда администрация Байдена критикует Тегеран за подавление массовых протестов и отправку сотен беспилотников в Россию для использования в войне против Украины.

«Мы обеспокоены картиной угроз и остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами», — говорится в заявлении Совета национальной безопасности. «Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе».

Один из официальных лиц, подтвердивший обмен разведданными, назвал это реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов» (сообщение вышло вчера).

При этом ни одно посольство или консульство США в регионе не выпускало предупреждений или указаний американцам в Саудовской Аравии или где-либо еще на Ближнем Востоке на основе разведывательных данных. Чиновники не были уполномочены давать публичные комментарии и говорили на условиях анонимности.

Отвечая на вопрос о сообщениях разведданных, которыми поделились саудовцы, бригадный генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе».

Напомним, что США и Саудовская Аравия обвинили Иран в 2019 году в том, что он стоит за крупной атакой на востоке Саудовской Аравии, которая вдвое сократила добычу нефти в королевстве и вызвала скачок цен на энергоносители. Иранцы отрицали свою причастность к нападению.

Саудовская Аравия также неоднократно подвергалась ударам в последние годы от беспилотников, ракет и минометов, запущенных проиранскими повстанцами-хуситами в Йемене.

В последние недели администрация Байдена ввела санкции против иранских официальных лиц за жестокое обращение с демонстрантами после смерти 22-летней Махсы Амини в сентябре. Администрация также ввела санкции против Ирана за поставку беспилотников в Россию для использования в войне против Украины.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник подтвердил, что администрация по-прежнему обеспокоена тем, что Иран также может предоставить России ракеты класса «земля-земля».

«Мы не видели, чтобы это беспокойство подтверждалось, но оно у нас есть», — сказал Кирби.

Но не радужные сейчас отношения у США и с Саудовской Аравией. Они обострились после того, как возглавляемый Эр-Риядом альянс нефтедобывающих стран, ОПЕК+, объявил в октябре о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября.

Белый дом заявил, что пересматривает свои отношения с саудовцами по поводу этого шага. Администрация заявила, что сокращение добычи эффективно помогает другому члену ОПЕК+, России, пополнить свою казну, и все это на фоне войны в Украине.

И так, что же произошло вчера, из-за чего появились тревожные сообщения о "специальной военной операции" Ирана против Саудовской Аравии?

Ряд экспертов считает, что это может быть предупреждающий сигнал из Вашингтона, чтобы Тегеран воздержался от каких либо неосторожных шагов в регионе. Считается, что власти Ирана могут устроить войнушку для отвлечения внимания от протестов внутри страны. Возможно, это было сделано наоборот для раскачки протестов. Возможно, это была подготовка мнения к реальным ударам по Ирану, в качестве оправдания.

Но в целом большинство экспертов оценивают вероятность иранского нападения на КСА как крайне низкую. Начинать большую региональную войну с коалицией арабских стран и стоящим за ними Западом, для чего? Внутренний кризис это не остановит, даже наоборот, а победить в такой войне будет почти невозможно.

Но это если мыслить рационально. В этом году мы уже стали свидетелями того, как напрочь оторванные от реальности лидеры одной страны начали большую войну, которую они всерьез рассчитывали завершить за пресловутые два дня.

Поэтому совсем уж исключать вероятность того, что иранский режим поехал также как их кремлевские союзники, нельзя.