Россия вербует афганских спецназовцев на войну с Украиной?

Члены элитного корпуса спецназа Афганской национальной армии, которых на произвол судьбы бросили США и западные союзники, когда в прошлом году в стране вернулись к власти талибы, заявляют, что им предлагают присоединиться к российской армии для участия в войне в Украине, сообщает Foreign Policy.

Многие афганские военные и источники в силах безопасности отмечают, что обученные американцами спецназовцы, которые в течение 20 лет воевали вместе со специальными силами США и другими союзниками, якобы способны переломить ход войны на украинском поле боя в пользу России.

Издание напоминает, что от 20 000 до 30 000 афганских спецназовцев остались ни с чем, когда в августе 2021 года США фактически передали Афганистан в руки Талибана. После падения республики было эвакуировано всего несколько сотен старших офицеров. Когда талибы выслеживали и убивали сторонников свергнутого правительства, тысячи солдат бежали в соседние регионы. Многие бывшие коммандос, оставшиеся в Афганистане, вынуждены скрываться во избежание заключения и казни.

США потратили около 90 миллиардов долларов на создание афганской национальной армии и силовых структур. Несмотря на то что армия в целом была крайне некомпетентна и сдала страну Талибану за считанные недели, подразделения коммандос всегда пользовались уважением, поскольку их тренировали специалисты из подразделения специального назначения ВМС США (так называемые "морские котики") и Сил специальных операций (SAS) армии Великобритании.

Сейчас бывшие спецназовцы безработны и лишены каких-либо надежд на будущее. Многие из них все еще надеются на переезд в США или Великобританию, что делает их легкой добычей для российских вербовщиков, понимающих менталитет высококвалифицированных афганских бойцов. Это потенциально делает их легкими для вербовки, утверждают источники в силовых структурах кабульского режима.

Бывший высокопоставленный чиновник службы безопасности Афганистана, пожелавший остаться анонимным, сказал, что интеграция бывших коммандос в российскую армию «изменит ситуацию» на украинском поле боя, в то время как группировка ЧВК Вагнера набирает наемников уже даже среди насильников и людоедов в российских тюрьмах.

Единственной организацией, набирающей иностранные войска [для России], является группа Вагнера, а не их армия. И это не предположение, а известный факт, – заявил источник. — Лучше их использовали бы западные союзники, чтобы воевать вместе с украинцами. Они не хотят воевать за русских; русские – враги. Но что им остается делать?

Некоторые бывшие спецназовцы сообщают, что к ним обращались через WhatsApp и Signal с предложениями присоединиться к так называемому российскому «иностранному легиону» для участия в войне в Украине. Информация о попытках вербовки вызвала беспокойство среди бывших военных и силовиков Афганистана. Там заявили, что около 10 000 бывших коммандос могут получить предложение от России. Еще один военный источник утверждает: «У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им нечего терять».

"Это не трудно", - добавил бывший коммандос. — Они ждут какой-то подработки за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или 10 долларов в день в Турции. Поэтому, если «Вагнер» или представители любых других спецслужб предложат 1000 долларов такому парню, чтобы он снова стал бойцом, то отказа они не услышат. И если вы завербуете одного такого парня, то он может привести половину своего старого подразделения, потому что они как братья. И скоро у вас будет целый взвод».

Foreign Policy отмечает, что с тех пор как США ушли из Афганистана, их бывшие подопечные остались без присмотра.

Уязвимость к вербовке бывших элитных военных стран, враждебно настроенных к США, была отмечена в докладе конгрессмена Майкла МакКола о прошлогодней эвакуации. Говоря о разведывательных активах Соединенных Штатов, в которые входят афганские коммандос, конгрессмен сказал, что они «потенциально могут представлять угрозу безопасности США, если их заставят или привлекут к сотрудничеству с врагом, включая международные террористические группы, такие как ИГИЛ». Или, если это сделают такие государства, как Китай, Россия и Иран».

Бывший 35-летний капитан, сейчас скрывающийся в Афганистане, сказал, что помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовочным бюро в Тегеране. По его словам, новобранцев переправляли из Афганистана в Иран, а затем в Россию. Что произошло дальше, неясно: «Когда они принимают предложение России, телефоны коммандос выключаются. Они действуют очень тайно», – заявил бывший капитан.

Он добавил: «Мы очень разочарованы. 18 лет мы бок о бок выполняли опасные задачи с американскими, британскими и норвежскими консультантами. Сейчас я скрываюсь. И страдаю каждый день».

35-летний мужчина не принял предложения, поскольку считает Россию врагом Афганистана. Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году и вел 10-летнюю войну против моджахедов, поддержанных США. Россия же, по их мнению, поддержала Талибан, и сейчас, когда это движение у власти, поддерживает с ним тесные связи.

Другой бывший спецназовец, воевавший вместе с Силами специальных операций армии Великобритании, сказал, что бежал в Иран от талибов, и теперь беспокоится, что его арестует иранская полиция. Оба спецназовца подтвердили, что хотят переселиться в Великобританию, но не знают, как связаться с властями, чтобы попросить защиты.

Информация о вербовке, ставшая известной Foreign Policy, свидетельствует о централизованной операции. «Кто желает уехать в Россию, где будет иметь лучшее лечение и хорошую зарплату, пришлите, пожалуйста, свое имя, фамилию и воинское звание», – говорится в сообщении. Получателей просят помочь вербовать других членов их подразделений. Афганское телевидение сообщало, что предложения по найму включают и предоставление российского гражданства.

35-летний капитан, отец четырех маленьких детей, говорит, что все еще надеется, что его переселят в Британию: «В течение 20 лет мы с высоким моральным духом сражались с заклятыми врагами Афганистана на стороне Британии и Соединенных Штатов. А сейчас вынуждены скрываться».

Примечательно, что это не первый раз, когда появляются сообщения о вербовке бывших афганских военных на войну в Украине. Первые слухи отслеживаются еще с весны, причем тогда речь шла об участии афганцев в войне на стороне Украины.

Российское агентство РИА Новости сообщало в марте со ссылкой на источник, что Вашингтон готовится отправить к местам боевых действий группу афганцев численностью порядка 400 человек. При этом им должны были выдать американское оружие.

По мнению источника РИА, этих бывших военнослужащих США собирались привлечь к участию в войне под страхом депортации из Штатов. Кроме того, им якобы был обещан ежемесячный гонорар в несколько тысяч долларов.

Никаких афганцев на войне в Украине не появилось, по крайней мере в таких количествах, чтобы они были заметны, и если не считать единичные случаи украинских граждан афганского происхождения (вроде украинского адвоката Маси Найема, брата политика Мустафы Найема). Также как не видно сирийцев и африканцев в рядах российских оккупантов.

Разумеется, нельзя исключать, что ЧВК Вагнера действительно ищет иностранных наемников для участия в войне, и отчаявшиеся опытные бойцы из Афганистана могут на это согласиться. Но пока что выглядит более всего как попытка афганских коммандос привлечь к своим проблемам себе внимание бывших союзников из Вашингтона и Лондона.