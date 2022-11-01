Выборы в Израиле: что для палестинцев?

1 ноября в 16:00
Якуб Хаджич
В Израиле сегодня проходят очередные парламентские выборы - уже пятые менее чем за четыре года - и все внимание наблюдателей приковано к явке палестинских избирателей.
Страна столкнулась с затяжным политическим кризисом, отмеченным неспособностью политиков сформировать стабильное правительство с апреля 2019 года.
Опросы, проведенные в последние недели, показывают, что явка избирателей среди 1,8 миллиона палестинцев, проживающих в Израиле, как ожидается, будет «исторически низкой» , несмотря на то, что палестинские политики настаивают на том, что большее количество палестинских голосов может предотвратить возвращение бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху к власти.
Неясно, наберет ли какая-либо из палестинских партий достаточно голосов, чтобы преодолеть барьер в 3,25 процента, необходимый для прохождения в парламент. Это количество голосов эквивалентно четырем местам в 120-местном Кнессете Израиля.
Аналитики, активисты и местные жители говорят, что по мере активизации предвыборной кампании в палестинских городах внутри Израиля они ощущают общую нехватку мотивации для голосования, но некоторые опросы показывают, что явка избирателей может увеличиться. Исторически явка палестинцев составляла от 40 до 50 процентов.
Политический аналитик из Хайфы Амир Махул говорит, что, по его мнению, палестинцы в Израиле «не надеются на политические партии и Кнессет».
«Есть чувство разочарования и поражения, нет интереса к выборам».
В июне прошлого года после двухлетнего политического застоя правый израильский политик Нафтали Беннет стал премьер-министром после заключения коалиционного соглашения с центристом Яиром Лапидом. Это положило конец рекордному 12-летнему правлению лидера «Ликуда» Нетаньяху.
Их хрупкая коалиция продержалась недолго, Лапид сменил Беннета на посту исполняющего обязанности премьер-министра, и вот уже назначены новые выборы.
Палестинцев представляют три блока.
Арабское движение за перемены, возглавляемое Ахмадом Тиби, и Демократический фронт за мир и равенство, возглавляемый Айманом Удехом, сформировали альянс, известный на иврите как список Хадаш-Тааль.
Этот блок светских лево-центристских политических партий с палестинским большинством. Демократический фронт является коммунистической партией и в настоящее время старейшей палестинской партией, баллотирующейся в Кнессет, с постоянной и значительной избирательной базой среди палестинцев в Израиле.
Обе партии настаивают на решении конфликта с Израилем на основе сосуществования двух государств. Они хотят демонтажа израильских поселений и создания палестинского государства на оккупированных территориях Восточного Иерусалима и Западного берега, а также в осажденном секторе Газа.
Согласно опросам, этот список, может преодолеть 3,25-процентный барьер, чтобы получить места в Кнессете вместе с Объединенным арабским списком.
Двумя другими блоками являются партия Балад или Таджаму (Национально-демократический альянс), возглавляемая Сами Абу Шехаде, и Объединенный арабский список, возглавляемый Мансуром Аббасом.
Объединенный арабский список это консервативная "исламистская" партия. В июне 2021 года список нарушил политические табу, став первой политической партией с палестинским большинством, присоединившейся к правящей израильской коалиции с 1948 года. Он способствует ассимиляции палестинцев в израильское общество и подвергается критике за то что принимает участие в голосованиях за принятие законов, дискриминирующих палестинцев (список голосует против, но самое его участие считается легитимизирующим подобные законы).
Партия популярна среди палестинских бедуинов, особенно в пустыне Накаб (Негев), но менее популярна среди более националистически настроенных палестинцев, которые считают Аббаса предателем. В марте 2021 года в городе Умм-эль-Фахм, одном из крупнейших палестинских городов Израиля, Аббас подвергся нападению со стороны людей на улице во время протестов против преступности, и ему приказали уйти.
Наконец, Национально-демократический альянс (Балад или Таджамму) эта левая антисионистская партия, созданная в 1995 году. Она добивается преобразования Израиля из еврейского государства в «государство всех его граждан», а также формирования отдельного палестинского государства.
Многие считают, что Абу Шехаде близок к палестинской улице, особенно это показало восстание в мае 2021 года, когда он участвовал в палестинских протестах в Израиле и в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также посещал заключенных и семьи палестинцев, убитых Израилем. Восстания были спровоцированы насильственным перемещением палестинцев из района Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме и штурмом мечети Аль-Акса израильскими войсками.
Четыре палестинские партии успешно объединились в рамках альянса «Объединенный список» в 2015 и 2020 годах, оба раза став третьей по величине фракцией в Кнессете. Несмотря на это, палестинские партии всегда были в оппозиции и ограничены в своих возможностях добиться перемен.
Что касается собственно израильских партий, то основными претендентами являются «Ликуд» — крупнейшая партия Израиля — во главе с Нетаньяху; Еш Атид во главе с Лапидом; и Партия национального единства, союз партий «Синие и белые» Бенни Ганца и «Новая надежда» Гидеона Саара.
Опросы показывают, что Нетаньяху, баллотирующийся вместе с ультраправыми политиками Итамаром Бен-Гвиром и Бецалэлем Смотричем от блока «Национальный лагерь», скорее всего, получит большинство в 61 место.
Палестинцы, проживающие в Израиле, составляют 20 процентов населения и имеют израильские паспорта. Они стали невольным меньшинством во время насильственной этнической чистки Палестины с 1947 по 1949 год с целью создания «еврейского государства».
Из-за репрессивной политики Израиля, проводимой против них с тех пор, палестинские районы в Израиле страдают от перенаселенности, высокого уровня преступности, сноса домов, а также насилия и жесткого надзора со стороны израильских властей.
Жители говорят, что эти давние проблемы только усугубились, несмотря на участие палестинских партий в израильской политике.
Халил Гарра, 30-летний житель деревни Джатт, живет в Хайфе. Хотя раньше он голосовал за Таджаму, он сказал, что не будет голосовать в этом году, потому что считает, что политические партии «ничего не могут сделать внутри Кнессета» и "попытки сделать государство более демократичным изнутри не принесли результатов".
«Они продолжают убеждать себя и людей лозунгами, но для людей ничего не изменилось — снос домов, насилие и преступность — и за последние 10 лет ситуация только ухудшается», — говорит Гарра.
«Борьба за то, чтобы быть гражданином, не приведет вас к освобождению и достоинству», — сказал он. «Ни одна из этих партий не пыталась выйти из Кнессета и действительно что-то построить».
Девяносто три процента всей земли в Израиле относятся к категории «государственных земель». Менее 3 процентов подпадает под юрисдикцию палестинских муниципалитетов. Подавляющее большинство земель, включая земли, находящиеся в частной собственности палестинцев, было конфисковано государством в 1940-х годах.
По данным базирующейся в Хайфе правозащитной группы "Адала", с 1948 года Израиль построил не менее 900 новых еврейских городов , но ни одного палестинского. Палестинцы в Израиле сталкиваются с серьезными ограничениями на городское планирование, развитие и расширение из-за политики Израиля.
Подавляющее большинство палестинцев в Израиле живут в арабских городах и деревнях, тогда как меньшинство живет в так называемых «смешанных городах», таких как Хайфа и Яффо. Эти города были подвергнуты этнической чистке в 1948 году, и теперь в них проживает большинство израильских евреев.