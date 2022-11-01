Выборы в Израиле: что для палестинцев?

В Израиле сегодня проходят очередные парламентские выборы - уже пятые менее чем за четыре года - и все внимание наблюдателей приковано к явке палестинских избирателей.

Страна столкнулась с затяжным политическим кризисом, отмеченным неспособностью политиков сформировать стабильное правительство с апреля 2019 года.

Опросы, проведенные в последние недели, показывают, что явка избирателей среди 1,8 миллиона палестинцев, проживающих в Израиле, как ожидается, будет «исторически низкой» , несмотря на то, что палестинские политики настаивают на том, что большее количество палестинских голосов может предотвратить возвращение бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху к власти.

Неясно, наберет ли какая-либо из палестинских партий достаточно голосов, чтобы преодолеть барьер в 3,25 процента, необходимый для прохождения в парламент. Это количество голосов эквивалентно четырем местам в 120-местном Кнессете Израиля.

Аналитики, активисты и местные жители говорят, что по мере активизации предвыборной кампании в палестинских городах внутри Израиля они ощущают общую нехватку мотивации для голосования, но некоторые опросы показывают, что явка избирателей может увеличиться. Исторически явка палестинцев составляла от 40 до 50 процентов.

Политический аналитик из Хайфы Амир Махул говорит, что, по его мнению, палестинцы в Израиле «не надеются на политические партии и Кнессет».

«Есть чувство разочарования и поражения, нет интереса к выборам».

В июне прошлого года после двухлетнего политического застоя правый израильский политик Нафтали Беннет стал премьер-министром после заключения коалиционного соглашения с центристом Яиром Лапидом. Это положило конец рекордному 12-летнему правлению лидера «Ликуда» Нетаньяху.

Их хрупкая коалиция продержалась недолго, Лапид сменил Беннета на посту исполняющего обязанности премьер-министра, и вот уже назначены новые выборы.

Палестинцев представляют три блока.

Арабское движение за перемены, возглавляемое Ахмадом Тиби, и Демократический фронт за мир и равенство, возглавляемый Айманом Удехом, сформировали альянс, известный на иврите как список Хадаш-Тааль.

Этот блок светских лево-центристских политических партий с палестинским большинством. Демократический фронт является коммунистической партией и в настоящее время старейшей палестинской партией, баллотирующейся в Кнессет, с постоянной и значительной избирательной базой среди палестинцев в Израиле.

Обе партии настаивают на решении конфликта с Израилем на основе сосуществования двух государств. Они хотят демонтажа израильских поселений и создания палестинского государства на оккупированных территориях Восточного Иерусалима и Западного берега, а также в осажденном секторе Газа.

Согласно опросам, этот список, может преодолеть 3,25-процентный барьер, чтобы получить места в Кнессете вместе с Объединенным арабским списком.