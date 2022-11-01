Расцвет иранской армии дронов

Десятилетия упорного развития сделали Иран серьезным соперником в области беспилотных летательных аппаратов, которые теперь оказались на поле боя в Украине, и повышают влияние Тегерана в регионе. О беспилотной военной индустрии Ирана рассказывается в новой статье Middle East Eye. Мы пересказываем ее здесь для вас.

Жужжание дронов иранского производства стало привычным звуком в украинских городах, покуда Россия усиливает атаки по всей стране, уничтожая электростанции, гражданскую и военную инфраструктуру.

Поскольку российские запасы ракет быстро истощаются, Москва обратилась к Ирану, чтобы быстро и с минимальными затратами остановить продвижение украинских военных и потерю оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что Россия закупила несколько сотен иранских беспилотников и заказала еще 1000. Со своей стороны, Москва и Тегеран отрицают, что такие сделки имели место.

Однако верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, намекая на их потенциальное использование в Украине, хвастался программой беспилотников в стране.

По словам Хаменеи, в прошлом люди сомневались в иранской технологии, называя ее подделкой. «Теперь говорят, что иранские беспилотники опасны. Почему вы продаете их таким-то и таким-то?»

В самой России иранское происхождение беспилотников давно не секрет, об этом говорят открыто прокремлевские эксперты и "военкоры".

С момента своего дебюта в начале сентября иранские беспилотники стали эффективным оружием российских оккупантов в Украине. По данным министерства обороны Украины, за последние две недели не менее 300 иранских беспилотников-камикадзе Shahed 136 были использованы для уничтожения большей части сети электростанций страны.

Использование этих беспилотников дало Ирану возможность испытать их в динамичном конфликте, позволив его ученым сделать выводы, а политикам продемонстрировать иранское оружие.

Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции и главный военный помощник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави недавно заявил, что не менее 22 стран заинтересованы в приобретении военных беспилотников иранского производства.

Национальный приоритет

Получение беспилотных летательных аппаратов на протяжении десятилетий было национальным приоритетом Ирана, который власти взращивали и охраняли, несмотря на санкционную экономику в отношении режима.

После революции 1979 года и последовавшей за ней враждебности между Ираном и Западом международные санкции подтолкнули Тегеран к самообеспечению всеми видами товаров, особенно военного назначения.

По словам Хамидрезы Азизи, эксперта по Ирану из Немецкого института международных исследований, давнее западное эмбарго на поставки оружия привело к тому, что Иран не смог модернизировать свои вооруженные силы, а его региональные соперники вырвались вперед в количественном и качественном отношении при поддержке Запада.

«Одной особой слабостью, которую начал ощущать Иран, была его неспособность существенно модернизировать свои военно-воздушные силы», — сказал Азизи в интервью Middle East Eye. «Исламская республика получила в наследство от шаха военно-воздушные силы, но они в принципе уже не годятся ни для какого военного конфликта ни с региональными, ни с глобальными противниками».

Именно во время ирано-иракской войны в середине 1980-х Тегеран действительно проявил интерес к беспилотникам. Тогда первый беспилотник назвали "Абабиль", что означает стаю птиц (отсылка к коранической истории), и что уже предвещало стратегическое использование дронов на поле боя.

Использование Ираном БПЛА "Абабиль" либо в качестве барражирующего боеприпаса, либо для наблюдения и разведки подчеркнуло военную необходимость сохранить ограниченные ресурсы, как человеческий капитал, так и свои военно-воздушные силы, которые зависели от американских фирм в техническом обслуживании, которое больше не было доступно.

Спустя десятилетия «иранская программа беспилотных летательных аппаратов была разработана как неотъемлемая часть вооруженных сил страны», — говорит Азизи.

Стратегия страны в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является одним из четырех столпов иранской военной стратегии, другими являются его ракетная программа, его сеть негосударственных союзников и прокси, а также растущие возможности в области кибервойны.

В совокупности, по словам Азизи, они составляют столпы «асимметричного сдерживания», которые Иран развил перед лицом разрушительных санкций.

«Иран разработал свою ракетную и беспилотную программу, чтобы компенсировать отсутствие эффективных военно-воздушных сил», — сказал Азизи, добавив, что «местное развитие стало иметь приоритет в военном мышлении Ирана».

По словам профессора Ануш Эхтешами из Университета Дарема и автора книги «Защита Ирана: от стражей исламской революции до баллистических ракет», за последние несколько лет заметно возросло все большее значение дронов в иранском стратегическом мышлении.

«В центре внимания всегда была ракетная программа Ирана из-за ее ценности сдерживания, особенно в отношении Израиля», — говорит Эхтешами. «Только в последние 10 лет в Иране действительно началось развитие беспилотников. И отчасти это связано с тем, что Иран приобрел американский беспилотник, который был сбит над страной».

Способность Ирана сбить с неба несколько американских беспилотников принесла пользу его технологическим ноу-хау в области беспилотных летательных аппаратов. Более того, ученые страны очень усердно учились у своих противников.

В 2011 году иранские вооруженные силы сбили неповрежденный американский беспилотник RQ-170 Sentinel, который они перепроектировали в течение одного года, и в конечном итоге они создали свою собственную версию. Этот навык они оттачивали с 1980-х годов.

«Иран развивал свой опыт в области обратной технологии в течение последних нескольких десятилетий», — говорит Эхтешами. «Вы даете им более или менее что угодно, а их инженеры и ученые, особенно в военно-промышленном комплексе, могут затем разобрать это на части и найти способы собрать это снова».

Иран теперь может похвастаться флотом беспилотников, способных запускать высокоточные ракеты с дальностью до 2000 км, в дополнение к группе беспилотников-разведчиков.

Новый рассвет

Изоляция Ирана от его бывших поставщиков оружия означает, что страна в первую очередь делает упор на самодостаточность. Атака США, уничтожившая большую часть иранского флота в 1988 году, которую Международный суд позже признал необоснованной, лишь ускорила необходимость сдерживания американской авиации.

Задача разработки программы БПЛА легла в основном на несколько оборонных фирм, при этом Qods Aviation Industry Co, Iran Aircraft Manufacturing Industrial Co и Shahed Aviation Industries возглавляют разработку самых грозных дронов.

По словам Эхтешами, по сравнению с израильскими, турецкими или американскими беспилотниками они могут быть простыми, но они эффективны.

«За последнее десятилетие иранские беспилотники получили широкое распространение. В настоящее время у Ирана есть очень сложная линейка беспилотников, которые он использует для наблюдения, а также все чаще для доставки боеприпасов, подавления радаров, перемещения объектов и для роения, как они делали в Персидском заливе».

Shahed 136, также известный как роящийся беспилотник, который в настоящее время широко используется в Украине, только подчеркивает, насколько далеко продвинулся Иран как лидер в области технологий беспилотных летательных аппаратов.

Цель Shahed 136, официально представленная Ираном в 2021 году, — обойти системы противовоздушной обороны противника и сокрушить наземные силы. Он несет боеголовку весом около 35 кг. Его иногда называют дроном-камикадзе за то, что он летит прямо в цель.

Еще одним передовым летальным боевым БПЛА в иранском арсенале является Shahed 129, который прошел боевые испытания на различных театрах военных действий на Ближнем Востоке, включая Сирию, Ливан и регион Персидского залива.

По словам Томаса Джуно из Оттавского университета, движимый осознанием того, что он не может противостоять США в лоб, Иран вложил свои ограниченные ресурсы в создание «крупномасштабных, относительно элементарных и недорогих, но эффективных беспилотников».

Джуно, эксперт по внешней политике Ирана, говорит, что разработка БПЛА Тегераном также является результатом его способности построить «обширную тайную глобальную сеть контрабанды», позволяющую стране, находящейся под санкциями, «получать детали и технологии, некоторые двойные использования со всего мира, включая европейские страны».

Несмотря на то, что власти США и Европы пытались пресечь такую ​​незаконную деятельность, их усилия часто сродни игре в «ударь крота».

«Несмотря на то, что эти различные беспилотники менее совершенны, чем американские, Иран показал, что может передавать их своим партнерам, таким как [йеменские] хуситы (а теперь и Россия), которые затем могут использовать их для различных целей, чтобы врезаться в средства ПВО противника или в гражданские объекты», — сказал Джуно.

Дипломатия дронов

Хотя зарождение иранской программы беспилотных летательных аппаратов было вызвано необходимостью защищать тыл, со временем они стали полезным дополнением к укреплению сети союзов Тегерана с другими государствами и негосударственными субъектами.

Ранее в этом году Иран открыл свой первый завод по производству беспилотных летательных аппаратов в Таджикистане для производства и экспорта Абабиль-2, варианта одного из его первых беспилотников.

Примечательно, что в Таджикистане, стране с суннитским большинством, правит глубоко светский и антирелигиозный режим. Здесь власти запрещают ношение хиджабов в государственных учреждениях и проводят регулярные кампании, заставляющие мужчин брить бороды, что резко контрастирует с иранскими правилами, регулирующими общество.

Однако, как минимум, Иран – прагматичное государство, к тому же в последнее десятилетие сменяющее риторику с чисто религиозной на националистическую (а таджики это по сути братский народ для персов). Таджикистан позволяет Тегерану улучшить свои двусторонние отношения, одновременно развивая свою программу беспилотных летательных аппаратов вдали от потенциального израильского саботажа.

«Одной из причин, по которой Иран сотрудничает с Таджикистаном в производстве беспилотников, является их общая обеспокоенность по поводу талибов и ИГИЛ в Афганистане», — говорит Эрик Лоб, доцент кафедры политики и международных отношений Флоридского международного университета.

«Иран [также] использовал свою индустрию беспилотных летательных аппаратов для укрепления отношений с государственными субъектами, такими как Венесуэла, Эфиопия и Россия, особенно после того, как в октябре 2020 года истек срок действия эмбарго ООН на поставки оружия в отношении него», — сказал Лоб.

Сотрудничество Тегерана с Россией в области беспилотных летательных аппаратов началось как минимум в 2016 году, когда высокопоставленный иранский генерал упомянул, что Москва обратилась за помощью в реализации своей программы.

Иранские политики также не прочь предоставить свои беспилотные технологии региональным негосударственным субъектам в регионе.

"Иран, его партнеры и прокси в Сирии и Ираке использовали свои беспилотники, технологии и обучение для наблюдения и нанесения ударов по американским союзникам и активам, а также по таким группировкам, как «Аль-Каида» и ИГИЛ", — сказал Лоб.

Одной из сильных сторон иранских беспилотников, считает Лоб, является то, что они могут предложить "доступные альтернативы и аналогичные тактические преимущества государственным и негосударственным субъектам внутри и за пределами Ближнего Востока, с бюджетными ограничениями и слабыми или отсутствующими воздушными силами".

В таких местах, как Йемен, «иранские беспилотные технологии изменили правила игры», — добавляет Джорджио Кафьеро, генеральный директор Gulf State Analytics, вашингтонской консалтинговой компании по политическим рискам.

Драматические атаки беспилотников, запускаемых проиранскими хуситами в Йемене, привели к тому, что саудовская война в Йемене переместилась на ее собственную территорию, а энергетические объекты страны стали частой мишенью.

«Степень, в которой иранская поддержка хуситов в этой области имела значение, была чрезвычайно значительной. Атаки беспилотников хуситов вглубь территории Саудовской Аравии стали огромным источником давления для поддерживаемых Ираном повстанцев в Йемене», — сказал Кафьеро.

Будущее иранских дронов

Пока Иран продвигает свою программу разработки беспилотников, Израиль, его главный региональный противник страны, стремится противостоять ему.

Израиль использовал север Ирака в качестве плацдарма для нападения на иранские базы беспилотников. На прошлой неделе Израиль разбомбил иранский завод по сборке беспилотников в Сирии.

Но именно война в Украине подвергла иранские беспилотники испытанию и, вероятно, приведет к тому, что их оборудование станет более востребованным на рынке.

Придя на помощь России в Украине, Иран не просто хочет получить прибыль от продажи беспилотников или углубить свои отношения с Москвой.

«Срочная помощь Ирана важному, оказавшемуся бессильным союзнику направлена ​​на то, чтобы предотвратить унизительное поражение как для Путина, так и для России, и положить конец тому, что воспринималось как «стремление НАТО к расширению на восток», — говорит Фарзин Надими, вашингтонский аналитик. специализируется на вопросах безопасности и обороны Ирана и региона Персидского залива.

В последние годы генералы США предостерегают от потенциала иранских беспилотников. Достижения в области иранских беспилотных летательных аппаратов позволили Тегерану получить «локальное превосходство в воздухе».

«Впервые со времен Корейской войны мы действуем без полного превосходства в воздухе», — заявил Конгрессу один генерал.

Ввязываясь в украинский конфликт, Иран также стремится «заявить о себе как о равноправном партнере России в новом «многополярном мировом порядке»», — сказал Надими.

Поскольку Россия сталкивается с санкциями, подобными тем, с которыми Ирану приходилось бороться в течение последних нескольких десятилетий, Тегеран теперь стремится к дальнейшей синхронизации отношений с Москвой, чтобы повысить свою собственную устойчивость.

Ранее в этом году энергетическая сделка на сумму 40 миллиардов долларов между министерством нефти Ирана и российским «Газпромом» указала на вступление отношений в новую фазу и расширение антиамериканского фронта в Евразии.

Также считается несколько ироничным тот факт, что Россия, которая голосовала за несколько резолюций Совета Безопасности ООН в ногу с Западом в период с 2006 по 2010 год, которые усугубили экономические проблемы Ирана, теперь обратилась к Ирану за военной и финансовой помощью.

«Иран надеется, что в какой-то момент русские ответят взаимностью и предоставят ему военную технику, о которой Иран всегда просил, — современные истребители, например Су-35, или более совершенные системы ПВО», — сказал Хамидреза Азизи.

В то время как продолжающиеся санкции против Ирана будут ограничивать продажи дронов, война в Украине, вероятно, сделает для иранских беспилотников то же, что армяно-азербайджанский конфликт сделал для турецких дронов, а именно докажет, что они способны и эффективны в межгосударственных конфликтах.

Ирану не удалось прорваться в качестве надежного поставщика оружия, сказал Эхтешами из Даремского университета, но «использование Россией этого оружия может изменить этот образ».

«Хотя иранские беспилотники еще не имеют значительной экономической ценности, они имеют огромную политическую ценность. Чем больше мир видит их военную мощь, тем более комфортно эти люди чувствуют себя в Тегеране. И, конечно же, для Ирана это неотъемлемая часть его стратегии сдерживания».

От редакции Голоса Ислама:

Добавим, что даже ряд украинских экспертов сейчас считает серьезной ошибкой ставку на дорогие турецкие "Байрактары", которые оказались не так эффективны в войне с российской армией. В отличии от армянских вооруженных формирований или боевиков РПК, россияне имеют серьезные средства ПВО, и в итоге сбитых Байрактаров оказывается не меньше, чем пораженных ими целей.

Зато дешевые БПЛА-камикадзе, которые можно производить сотнями и тысячами, доказали свою эффективность на этой войне. И теперь Украина (а также многие наблюдатели, включая и Турцию) пересматривают свое отношение к беспилотникам. При этом, сомнительно что это действительно даст что-то Тегерану. Барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе настолько просты в изготовлении (об это свидетельствует тот факт, что Иран спокойно открыл заводы по производству в Таджикистане и даже Сирии), что никаким ноу-хау Тегерана они быть не смогут.