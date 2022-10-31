Кавказский союз: в Украине формируется кавказское сопротивление

В Киеве произошла презентация общественно-политического движения "Кавказский союз".

Участники выступили за сотрудничество с Европейскими институтами власти и ООН. Также обсудили вопросы привлечения России к ответственности за агрессию против Чеченской Республики Ичкерия и репрессий и геноцида в Дагестане. А также о раскрытии военных преступлений в Грузии и Украине.

Собравшиеся выступили за освобождение кавказских народов от русской колонизации. Впрочем, по их мнению это возможно только после полной победы Украины в российско-украинской войне.

В собрании участвовали как лидеры дагестанского национального движения, так и представители Украины, такие как Дмитро Корчинский, много лет отстаивающий идею украинско-кавказского братства, и Алексей Гоначеренко, председатель межфракционного объединения в Верховной Раде "За свободный Кавказ".

Глава Национального Дагестанского центра Джабраил Мирзоев заявил, что их политическое движение предлагает себя как альтернативу оккупационной власти Дагестана.

"Мы - украинцы и кавказцы - войдем в историю как могильщики Москвы. Пусть поможет нам в этом Всевышний Аллах".

Кроме общественно-политической стороны, кавказское сопротивление обрастает военным потенциалом. Так, в Украине для помощи ВСУ был сформирован дагестанский батальон имени имама Шамиля, его командиром стал Магомед Сайпулаев. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.

"Борьбу с Россией мы начали задолго до этого, лет 10-15 назад. На Украине решили продолжить, так как то, что нас касалось уже 100 с лишним лет, теперь коснулось [Украины]", – заявил Сайпулаев.

Численность нового батальона и его задачи пока неизвестны. По словам Гончаренко, после помощи Украине батальон займется борьбой за независимость Дагестана.

Напомним, что еще в сентябре спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев рассказал, что на территории Дагестана начинает работу по деоккупации отряд особого назначения "Имамат" под руководством командира с позывным "Шамиль". По его словам, отряд будет заниматься сбором сведений о местах дислокации силовых структур, их передвижении, видах вооружения и техники. Для этого республику поделили на четыре фронта и 42 сектора, в каждом из которых ведется работа с местным населением.

Сейчас на стороне Украины сражаются чеченский батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд "Бешеная стая" в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда.