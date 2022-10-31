Австралия возвращает мусульманских женщин и детей из лагерей в Сирии

Правительство Австралии репатриировало четырех австралийских женщин и их 13 детей из сирийского лагеря беженцев в штат Новый Южный Уэльс, заявила министр внутренних дел Клэр О’Нил.

Репатриация является частью плана по возвращению из Сирии десятков австралийских женщин и детей, которые являются родственниками погибших или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ, и которые томятся в течение нескольких лет в лагерях для задержанных Аль-Холь и Рож в контролируемых СДС лагерях на северо-востоке Сирии.

Австралия впервые репатриировала восемь детей и внуков двух погибших боевиков ИГИЛ из сирийского лагеря беженцев в 2019 году, но до сих пор не репатриировала остальных.

«Решение о репатриации этих женщин и их детей было основано на индивидуальных оценках после тщательной работы органов национальной безопасности», — говорится в заявлении О'Нил в субботу.

Женщины и дети покинули лагерь беженцев Рож на севере Сирии в четверг днем ​​и пересекли границу с Ираком, чтобы сесть на рейс домой, сообщили в пятницу газета Sydney Morning Herald и государственная телекомпания ABC.