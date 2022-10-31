Австралия возвращает мусульманских женщин и детей из лагерей в Сирии

Правительство Австралии репатриировало четырех австралийских женщин и их 13 детей из сирийского лагеря беженцев в штат Новый Южный Уэльс, заявила министр внутренних дел Клэр О’Нил.
Репатриация является частью плана по возвращению из Сирии десятков австралийских женщин и детей, которые являются родственниками погибших или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ, и которые томятся в течение нескольких лет в лагерях для задержанных Аль-Холь и Рож в контролируемых СДС лагерях на северо-востоке Сирии.
Австралия впервые репатриировала восемь детей и внуков двух погибших боевиков ИГИЛ из сирийского лагеря беженцев в 2019 году, но до сих пор не репатриировала остальных.
«Решение о репатриации этих женщин и их детей было основано на индивидуальных оценках после тщательной работы органов национальной безопасности», — говорится в заявлении О'Нил в субботу.
Женщины и дети покинули лагерь беженцев Рож на севере Сирии в четверг днем и пересекли границу с Ираком, чтобы сесть на рейс домой, сообщили в пятницу газета Sydney Morning Herald и государственная телекомпания ABC.
О'Нил сказала, что во все времена основное внимание уделялось безопасности «всех австралийцев», а также тем, кто участвует в репатриации, при этом правительство «тщательно учитывало ряд факторов безопасности, сообщества и благосостояния при принятии решения. репатриировать».
По словам О'Нил, репатриация последовала за аналогичными действиями США, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Канады.
Она сказала, что обвинения в незаконной деятельности будут продолжать расследоваться правоохранительными органами штата и федеральными властями.
«Любые выявленные правонарушения могут привести к принятию мер со стороны правоохранительных органов», — сказал О'Нил, добавив, что Новый Южный Уэльс предоставляет «обширные услуги поддержки», чтобы помочь группе реинтегрироваться в Австралию.
Лидер оппозиционной партии Питер Даттон назвал этот шаг не отвечающим интересам страны, заявив, что женщины смешались с «людьми, которые ненавидят нашу страну, ненавидят наш образ жизни».
В субботнем заявлении, приписываемом женщинам-репатриантам, группа сказала, что они «глубоко благодарны» за то, что вернулись в Австралию, и выразили сожаление по поводу «проблем и боли», причиненных их действиями, особенно их семьям.
Попросив уединения и места для воссоединения со своими близкими, женщины выразили надежду, что «все австралийские дети и их матери скоро будут репатриированы из лагерей в Сирии».
В заявлении, поздравляющем премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе с его «решительным руководством» планом репатриации, гуманитарная организация Save the Children сообщила, что около 11 000 иностранных детей и женщин остаются в лагерях Рож и Аль-Холь.