Выборы в Бразилии: почему результат хороший для палестинцев

Вчерашнее переизбрание бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может привести к тому, что крупнейшая южноамериканская страна вернется к политике в поддержку прав палестинцев, пишет Middle East Eye.

В выходные прошло одно из самых важных голосований со времен свержения военной диктатуры в 1985 году.

Лула, занимавший пост президента два срока с 2003 по 2010 год, баллотировался на переизбрание против действующего правого популиста Жаира Болсонару.

В первом туре голосования, который состоялся 2 октября, Лула обошел Болсонару и занял второе место, но с неожиданно небольшим отрывом. Ему не удалось получить абсолютное большинство голосов, что привело ко второму туру голосования в воскресенье, на котором Лула победил с минимальным перевесом в один процент.

Большинство опросов показывали, что Лула опережает Болсонару всего на несколько пунктов. В глубоко поляризованной стране победа любого кандидата способна оказать влияние на Бразилию и ее место в мире.

Нигде это так не заметно, как в Израиле и Палестине. А поскольку в Бразилии проживает примерно половина населения Латинской Америки, ее отношение к этому вопросу может повлиять на остальную часть континента.

Саид Тенорио, вице-президент Бразильско-палестинского института, сказал, что отношения между Бразилией и Палестиной, скорее всего, серьезно изменятся, если Лула будет переизбран на второй срок.

Ранее в этом году 76-летний Лула встретился с членами палестинской общины в Бразилии и подчеркнул, что палестинский народ имеет право жить в «свободном и суверенном государстве», добавив, что он будет работать над восстановлением ведущей роли внешней политики Бразилии в урегулировании конфликтов и права народов на самооборону.

В случае избрания Лула выиграет от своей репутации лидера с опытом разрешения конфликтов и сможет восстановить дипломатические традиции Бразилии, сказал Тенорио.

«Несмотря на правое большинство в Конгрессе, Лула будет иметь автономию в качестве исполнительного лидера, который будет руководить иностранными делами», — сказал он.

Поддержка Лулой прав палестинцев стала очевидной вскоре после того, как он впервые вступил в должность в 2003 году. В декабре того же года он посетил Сирию и настаивал на создании палестинского государства, что вызвало напряженность в Израиле. Несколько месяцев спустя бразильское правительство открыло дипломатический офис в Рамаллахе.

А семь лет спустя, в декабре 2010 года, одним из последних актов Лулы на посту президента было признание Палестины независимым государством в границах 1967 года.

«После этого несколько латиноамериканских стран последовали за Бразилией и также признали Палестину», — добавил Тенорио.

Даже после того, как его срок закончился, преемница Лулы, первая женщина-президент Бразилии Дилма Русефф, следовала его левой политике и оказывала давление на Израиль в связи с его военными операциями в осажденном секторе Газа.

Валид Рабах, президент Арабо-Палестинской федерации Бразилии, говорит, что Лула также сыграл решающую роль в формировании саммита южноамериканско-арабских стран, который призывал к более тесным политическим и экономическим связям между регионами и требовал, чтобы Израиль распустил поселения и отступил до своих границ 1967 года.

«Во время своего первого мандата Лула инициировал саммит южноамериканско-арабских стран. Соединенные Штаты пытались его остановить, а Израиль хотел принять в нем участие. Администрации Лулы удалось избежать и того, и другого».

Болсонару - отклонение от нормы?

Вскоре после вступления в должность в 2018 году Болсонару — правый националист, вдохновленный Дональдом Трампом, — пообещал изменить десятилетия внешней политики Бразилии в отношении израильско-палестинского конфликта.

В 2019 году он объявил о планах перенести посольство страны в Иерусалим и признал претензии Израиля на город. Хотя позже он отказался от переноса посольства, он все же открыл торговую миссию в Иерусалиме, что вызвало гнев среди палестинцев.

Один из его сыновей, конгрессмен Эдуардо Болсонару, также приложил усилия для продвижения технологических и военных сделок с Израилем, когда возглавлял комитет Палаты депутатов по иностранным делам.

«В то же время четыре двусторонних соглашения, заключенных между Бразилией и Палестиной в 2010 году, потребовали слишком много времени для утверждения в Конгрессе из-за действий Эдуардо Болсонару и его союзников и до сих пор не были ратифицированы Болсонару», — сказал Рабах.

Связь Болсонару с Израилем частично проистекает из его сильной поддержки со стороны евангелического движения Бразилии. В последние месяцы правый популист пытался придать своей заявке на переизбрание библейские тона.

«Это борьба между добром и злом», — сказал Болсонару на мероприятии «Марш за Иисуса» в прошлом месяце. «Я верю в Бога и верю в вас. И эта победа будет за нами», — сказал он.

Беренис Бенто, профессор Университета Бразилиа, которая проводит исследования в области прав человека и палестинцев, говорит, что «за последние несколько лет в Бразилии наблюдается огромный рост принятия израильских символов евангельскими христианами. Земля Израиля собирает все благое, что есть в мире, по их мнению».

Она назвала пребывание Болсонару на посту «моментом славы» для так называемого христианско-сионистского движения.

В последние годы христиане-евангелисты стали играть более значительную роль в бразильской политике, но с 2018 года движение превратилось в мощную политическую силу.

Многие известные евангелические группы сплотили бедняков вокруг Болсонару и считают, что сама судьба страны пророчески связана с Израилем.

В рамках своей веры они называют оккупированный Западный берег библейскими землями Иудеи и Самарии. Для движения Израиль имеет историческое право на землю.

Фатима Али, вице-президент Арабско-палестинской федерации Бразилии, говорит, что стало обычным явлением видеть израильские флаги, которые прихожане используют в своих профилях в социальных сетях.

«Во время официальных государственных мероприятий также часто появляется израильский флаг», — добавил Али.

В то время как некоторые аналитики рассматривали позицию Болсонару в отношении Израиля как отклонение от нормы, в 1947 году, когда ООН провела свое историческое голосование за раздел Палестины, посол Бразилии Освальдо Аранья председательствовал на заседании и присоединился к «да».

Аранья выступал за раздел Палестины и даже отложил голосование на три дня, чтобы обеспечить его прохождение.

Хотя отношение в Бразилии позже изменилось, когда правая военная диктатура в период с 1964 по 1985 год поддерживала взаимодействие с палестинцами, произраильские настроения среди многих политиков оставались высокими.

«Он [Болсонару] развернул всю бразильскую дипломатию, чтобы она служила сионистским интересам», — сказал Тенорио. «Вот почему он также объявил, что перенесет посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим».

Бывший канцлер Эрнесто Араужо, которого считают сторонником жесткой линии Болсонара, руководил преобразованиями в период с 2019 по 2021 год. По словам Рабаха, это было не только политической ошибкой, но и принесло Бразилии экономический ущерб.

Тенорио сказал, что было бы намного лучше, если бы Бразилия уделяла приоритетное внимание торговле с мусульманскими странами, которые были важными партнерами и приносили многие миллиарды долларов в экономику.

«Нам не нужно разрывать наши отношения с Израилем, но мы должны отдавать приоритет партнерским отношениям, которые нам выгодны», — добавил он.

Атмосфера «расизма и исламофобии»

Несмотря на бурно развивающиеся отношения Болсонару с некоторыми государствами Персидского залива, мусульманская община Бразилии подвергается все большему количеству расистских и исламофобских нападок.

В ноябре 2021 года мужчина ворвался в мечеть в Понта-Гроссе, штат Парана, поджег мусхаф Корана и совершил акт вандализма в одной из комнат мечети.

Подъем бразильских ультраправых привел к увеличению числа случаев религиозной нетерпимости в стране. Только с января по июль ежедневно в Министерство по делам женщин, семьи и прав человека поступало как минимум три сообщения.

Палестинские сообщество в стране насчитывает около 100 000 человек. Из них более 80% мусульмане.

Что касается Лулы, отметим, что его позиция по войне в Украине все же искаженная. Он пытался свалить вину за вторжение не только на Путина, но и на Украину, ЕС и США. По его мнению, нужно было "договариваться активнее", а Украина должна была отказаться от пути в ЕС и НАТО ради мира. Но в данном случае это мало чем отличается от позиции правого Болсонару, который высказывался примерно в таком же духе. А вот для палестинцев смена президента в Бразилии действительно имеет значение.

Ну и пока Болсонару пока что не признает поражение, и многие наблюдатели опасаются протестов. Многие лидеры стран мира уже поздравили Лулу.