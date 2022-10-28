Имам Шамиль: паразиты на его имени и его последователи

Принятие поправок в конституцию Дагестана, снимающих с его главы обязанность защищать территориальную целостность республики, и страсти, кипевшие вокруг этого, снова высветили один важный вопрос.

И это не вопрос того, как завтра Кремль переделит границы между так называемыми республиками так называемой Российской Федерации, и даже не того, ликвидируют их завтра или нет.

В принципе уже давно пора понять, что ни федерации, ни республик, ни конституций в России нет. А есть только ширмы, прикрывающие реальность паханата с его наместниками, с одной стороны, и послушными рабами, с другой стороны. Которые не имеют даже права голоса, уже не говоря про суверенитет, в свое время прописывавшийся во всех этих республиканских конституциях.

А главным вопросом в этой ситуации становятся коллаборационисты и манипуляторы, которые работают над тем, чтобы их народы не осознали этой реальности и оставались в плену иллюзий. Иллюзий, что есть какие-то конституции, федерация и что в ней есть какие-то Дагестан или Чечня, и что первому может угрожать вторая или наоборот.

Отдельная тема во всей этой истории - это использование подонками образа имама Шамиля, рахимаху Ллах, в целях, абсолютно противоречащих тем, за которые он воевал. Совсем недавно это делалось для того, чтобы побуждать дагестанских мужчин становиться пушечным мясом той империи, против которой он воевал. И вот теперь с имамом Шамилем как защитником Дагестана сравнивают Мелихова, московского колониального наместника! Сперва это делалось, чтобы призвать Мелихова быть защитником целостности Дагестана, а потом, когда эти поправки с его согласия были приняты, чтобы доказать, что он будет защищать Дагестан несмотря на них.

Так вот, завтра в Украине должна состояться конференция, на которой будет объявлено о создании как дагестанским, так и чеченским сопротивлением Кавказского Центра и будут оглашены его планы. В первую очередь на деоккупацию, являющуюся тем условием, без достижения которого говорить о будущем Кавказа просто не имеет смысла.

Но не менее важно, что будет создана площадка, к появлению которых мы уже давно призывали - площадка диалога представителей разных народов Кавказа, на которой они могли бы обсуждать свои взаимоотношения и возможные решения проблемных вопросов. Ведь если этого не начать делать сейчас, завтра, когда власть Кремля внезапно падет и эти проблемы выйдут наружу, делать это уже будет поздно, так как они могут разъединить кавказцев в тот момент, когда единство им будет жизненно необходимо.

Поэтому призываем наших читателей, а через них и остальных братьев на Кавказе или с Кавказа, начать относиться к проблемам вроде этих поправок и возможных перетасовок территорий исключительно под этим углом. Пора понять, что абсолютно неважно, что завтра будет написано в той или иной бессмысленной бумажке или какую из российских тряпок повесят над администрацией того или иного населенного пункта. Важно добиться устранения всей этой реальности и готовиться решать эти проблемы самим, по-братски и справедливо.