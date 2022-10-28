Власти Канады вернули женщин из лагерей в Сирии и тут же арестовали их

Канадская полиция заявила в среду, что они арестовали двух женщин, предъявив одной обвинение в «преступлениях, связанных с терроризмом», после того, как они были репатриированы в страну из лагеря для пленных членов ИГИЛ в Сирии.

27-летняя Умайма Шуай была арестована в аэропорту Монреаль-Трюдо во вторник вечером и обвинена в четырех преступлениях, связанных с терроризмом, включая «участие в деятельности террористической группы», говорится в заявлении Королевской канадской конной полиции (RCMP) в Квебеке.

По данным полиции, Шуай покинула Канаду в 2014 году и подозревалась в участии в «террористической деятельности» от имени «Исламского государства» до ее пленения Сирийскими демократическими силами (СДС) в ноябре 2017 года.

Другая женщина, канадка Кимберли Полман, также была арестована по прибытии в Монреаль в среду утром, и власти готовы отпустить ее под залог, сообщил ее адвокат. Полман не грозит уголовное преследование.

В заявлении , опубликованном в Твиттере, канадское правительство подтвердило, что оно репатриировало четырех канадцев — двух детей и двух женщин — с северо-востока Сирии, и поблагодарило Автономную администрацию Северной и Восточной Сирии за сотрудничество и США за помощь в операции.

Задержанные лица находились в «чрезвычайно сложной ситуации с безопасностью и в неблагоприятных обстоятельствах», заявило министерство иностранных дел, не называя имен лиц из соображений конфиденциальности.

Канадское правительство столкнулось с жесткой критикой со стороны правозащитников за то, что оно не репатриировало своих граждан, которые оказались в лагерях из-за предполагаемых связей с группировкой ИГИЛ.

Канада помогла облегчить репатриацию пятилетней канадской сироты в 2020 году и четырехлетней девочки и ее матери в 2021 году. Однако до сих пор власти мало что сделали для освобождения любых других детей из раздираемая войной страна.

В то время как многие страны, в том числе США, Германия и Франция, без проблем репатриировали своих граждан из тех же лагерей в Сирии, Канада не спешит с их возвращением.

Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила в отчете за июнь 2020 г., что по меньшей мере 47 граждан Канады, в том числе 26 детей, удерживались в лагерях.

В сентябре прошлого года два десятка семей канадцев, содержащихся в сирийских лагерях, подали иск в суд против правительства Канады, обвинив Оттаву в том, что она не может вернуть своих близких домой.

Премьер-министр Джастин Трюдо не стал комментировать какой-либо конкретный случай, но заявил, что поддержка терроризма в Канаде является преступлением.

«Любой, кто путешествовал с целью поддержки терроризма, должен быть привлечен к уголовной ответственности», — заявил Трюдо журналистам в среду.